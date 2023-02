David Ballantyne Smith: L’espion russe «couvre ses paris» lorsqu’il a été accosté par de faux agents lors d’une opération d’infiltration, a déclaré le tribunal | Nouvelles du Royaume-Uni

Un espion russe “couvrait ses paris” lorsqu’il a été abordé lors d’une opération d’infiltration, a déclaré un tribunal.

David Ballantyne Smith, 58 ans, originaire de Paisley, en Écosse, a été arrêté à 14 h 10 le 10 août 2021 par des agents du BKA, l’Office fédéral allemand des enquêtes criminelles, à la suite d’une opération d’infiltration par deux agents infiltrés du MI5, se faisant passer pour des agents russes.

Il a été emmené au siège de la police de Potsdam mais a refusé de participer à un interrogatoire de police et a été traduit devant le juge d’instruction de la Haute Cour fédérale de Karlsruhe dans l’après-midi.

Forgeron, qui avait travaillé comme agent de sécurité à l’ambassade britannique depuis 2016, a été extradé vers le Royaume-Uni où il a plaidé coupable à huit chefs d’accusation en vertu des lois de 1911 et 1920 sur les secrets officiels.

Le procureur Alison Morgan KC a déclaré à l’Old Bailey lors d’une audience de détermination de la peine qu’il « couvrait clairement ses paris » en essayant de déterminer s’il pouvait faire confiance à l’un des agents britanniques se faisant passer pour un espion russe.

Lorsqu’il a été approché par une femme se faisant appeler “Irina”, il a dit qu’il parlerait d’abord à “quelqu’un” avant de s’engager avec elle au sujet d’un homme (également un faux agent joué par un espion britannique) appelé Dmitry transmettant des informations au Royaume-Uni.

Mme Morgan a déclaré à l’audience que Smith “savait clairement l’importance potentielle” d’un individu prétendant être un “sans rendez-vous” russe à l’ambassade appelé Dmitry et d’une femme appelée “Irina” qui prétendait appartenir au GRU russe, militaire intelligence.

“La position de l’accusation est que l’accusé bloquait son engagement avec Irina et essayait de déterminer ce qui était le plus probable – était-ce un véritable représentant russe à qui il pouvait confier des informations, même si Irina n’était manifestement pas quelqu’un que l’accusé aurait normalement s’engager avec, ou si elle était quelqu’un des autorités britanniques, et il avait en effet été grondé.”

Une audience de détermination de la peine à l’Old Bailey a été informée que lors de perquisitions à son domicile à Potsdam, Berlin, la police allemande avait trouvé une peluche grandeur nature d’un Rottweiler portant un chapeau militaire russe.

Il avait également un grand drapeau de la Fédération de Russie dans le coin du salon et divers livres russes sur une étagère.

Il y avait aussi un chapeau militaire soviétique sur une étagère et une petite voiture Lada, un produit du constructeur automobile soviétique.

Divers livres, dont certains en russe, couvraient des sujets tels que de jeunes tireuses d’élite russes et des soldats qui ont combattu dans des batailles entre nazis et soviétiques.

Dans le même temps, une perquisition a été menée dans son casier à l’ambassade britannique où les objets trouvés comprenaient une caricature de Vladimir Poutine, le président russe, en uniforme militaire, tenant la tête d’Angela Merkel, la chancelière allemande, et les mots ” Russland bitte befreie uns noch einmal” – ou “Russie, s’il vous plaît, libérez-nous encore une fois”.

Il y avait aussi un dictionnaire des obscénités russes et une liste des résidences officielles utilisées par le personnel de l’ambassade britannique, a déclaré Mme Morgan au Old Bailey.

L’audience se poursuit.