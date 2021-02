PARIS: Jonathan David a marqué deux fois alors que Lille battait Nantes 2-0 à l’extérieur pour remporter sa sixième victoire consécutive et rétablir une avance de deux points en tête du classement de Ligue 1 dimanche.

David a marqué tôt et tard pour mettre Lille avec 54 points en 24 matchs, deux devant l’Olympique Lyonnais, 3-0 contre le Racing Strasbourg samedi et six devant le Paris St Germain, troisième, qui se rendra à l’Olympique de Marseille plus tard. Dimanche.

Monaco, qui a battu Nîmes 4-3 à l’extérieur grâce à un triplé d’Aleksandr Golovkin, est quatrième avec 48 points.

Nantes, qui n’a pas réussi à gagner en sept matchs depuis que l’entraîneur Raymond Domenech a pris le relais cette année et qui est sur une séquence de 15 matchs sans victoire depuis le 8 novembre, est 18e avec 19 points.

Avec la confiance de Lille, les choses se sont rapidement déroulées comme des visiteurs à La Beaujoire.

L’attaquant canadien David a tiré à bout portant du centre de Jonathan Bamba à la neuvième minute après une confusion défensive entre Andrei Girotto et Imran Louza.

Lille était toujours en contrôle et David a mis le résultat hors de doute à sept minutes du temps plein avec un tir dans le coin supérieur après avoir été mis en place par Renato Sanches.

David, qui a eu un départ terne à Lille depuis son arrivée de Gand lors de la saison serrée, a maintenant marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs.