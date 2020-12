Sir David Attenborough a été nommé hôte de Noël en ligne préféré du pays.

Des millions de Britanniques ont admis avoir refusé Zoom ou d’autres appels vidéo en ligne avec leurs amis et leur famille parce qu’ils souffrent de VCB – Video Call Burnout – à cause de sessions liées au travail.

Mais ils seraient plus qu’heureux de se connecter pour se joindre à une fête de Noël virtuelle – si Sir David était l’hôte.

Le présentateur de télévision bien-aimé a battu Ant et Dec, le drôle Peter Kay, Ricky Gervais et Idris Elba.

Et le sondage auprès de 2000 adultes britanniques, mené par Funlab, qui propose des événements à distance entièrement hébergés, a révélé certains ingrédients essentiels pour une fête de Noël et de New York en ligne réussie.

Pour quatre sur 10, un hôte amusant est l’élément le plus important, tandis qu’un sur cinq aimerait un « point final défini » plutôt que la fête qui s’essouffle.

Et 14% veulent du karaoké.

Malgré la fatigue des appels vidéo dans le pays, un Noël virtuel à genoux semble être une aubaine pour beaucoup – certainement lorsqu’il s’agit de fêtes de bureau.







Près de la moitié (46%) ont admis avoir délibérément évité tout contact avec un collègue de travail lors de la fête annuelle et 41% «grincer des dents» lorsqu’ils se souviennent de la réunion de l’année dernière.

Mais quatre sur 10 – vraisemblablement les mêmes coupables – ont avoué être plus susceptibles de faire quelque chose d’embarrassant là-bas qu’à tout autre moment de l’année.

Dans l’ensemble, près d’un quart (24%) apprécient la perspective d’une fête de Noël vidéo.







La porte-parole de FunLabs, Blaise Witnish, a déclaré: «Les travailleurs à distance souffrent de la fatigue du Zoom pour toutes les bonnes raisons – des boissons après le travail ennuyeuses sans structure et sans hôte pour garder l’énergie, ou des quiz sans prix d’aides visuelles.

« FunLab change la donne en proposant des escape rooms, des jeux et des aventures entièrement hébergés pour toute votre équipe. La solution parfaite pour tirer le meilleur parti de cette alouette de travail à distance. »

FunLab [ https://www.funlabvirtual.co.uk/ ] a lancé des forfaits de réveillon du Nouvel An qui incluent des jeux-questionnaires et des jeux, choisissez votre propre aventure et des salles d’évasion virtuelles pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

TOP 10 DES HÔTES DE FÊTE DE NOËL DE RÊVE EN LIGNE, VOTÉS PAR LES BRITS:

1. Sir David Attenborough

2. Ant et Dec

3. Peter Kay

4. Ricky Gervais

5. Gemma Collins

6. Sir Ian McKellen

7. Idris Elba

8. Jordanie Nord

9. Graham Norton

10. James Corden