SIR David Attenborough a averti que de nouveaux changements climatiques feraient des ravages au-delà de tout ce que nous avons vu.

L’historien de la nature angoissé, 94 ans, a averti que la Terre ressemblait à un «cimetière» et que la pandémie de coronavirus avait aidé les gens à réaliser à quel point ils avaient besoin de la nature.

Dans un avertissement sévère, il a déclaré: « même les choses les plus grandes et les plus horribles que l’humanité a faites pâlissent dans l’insignifiance quand on pense à ce qui pourrait être dans le coin ».

«Il pourrait y avoir des régions entières du monde où les gens ne peuvent plus vivre», a déclaré le diffuseur et cinéaste à 60 Minutes lors de la promotion de son documentaire Netflix, Une vie sur notre planète.

«Les températures les plus chaudes jamais enregistrées dans la Vallée de la Mort, mais nous sommes tellement optimistes que nous disons ‘eh bien, c’est intéressant, n’est-ce pas?’

« Non, attendez quelques mois, attendez une autre année et revoyez-le. »

Sir David a parlé des dommages environnementaux catastrophiques dont il avait été témoin de ses propres yeux.

«Les récifs coralliens sont l’une des manifestations de la vie les plus dramatiques, les plus belles et les plus complexes que l’on puisse trouver», a-t-il déclaré.

«Mais lors de mon dernier voyage, c’était comme un cimetière – tout le corail était mort.

«C’est à cause de la hausse de la température et de l’acidité.»

Le trésor national nous a rappelé: «Nous vivons dans un monde fini, nous dépendons du monde naturel pour chaque bouchée de nourriture que nous mangeons et chaque poumon plein d’air que nous respirons.

«Sans le monde naturel, l’atmosphère serait appauvrie en oxygène demain.»

Sir David a alors supplié le monde d’agir immédiatement, sinon il serait trop tard.

«S’il n’y avait pas d’arbres, nous suffoquerions. Je pense que la pandémie aide les gens à découvrir qu’ils ont besoin du monde naturel pour leur santé mentale », a-t-il déclaré.

« Les gens qui n’ont jamais écouté le chant d’un oiseau sont soudainement ravis, excités et inspirés par le monde naturel. »

En guise de rappel brutal de sa mortalité, Sir David craignait également de ne pas être là plus longtemps et avait besoin que les autres tiennent compte de ses avertissements.

Même s’il est dans ses dernières années, ce ne sera pas le coronavirus qui l’attrapera après avoir été vacciné contre le virus potentiellement mortel.

La légende de la télévision de 94 ans a eu son coup la semaine dernière, à quelques jours de la reine qui a le même âge.

La star de Perfect Planet aurait reçu le vaccin Oxford après son lancement lundi dernier.

Hier soir, une source a déclaré: «Sir David était toujours désireux de se faire vacciner et de soutenir à la fois le programme actuel et le NHS.

« Bien sûr, ainsi que sa famille et ses proches, des millions de fans d’animaux à travers le monde seront ravis – c’est une excellente nouvelle. »

Le mois dernier, l’historien de la nature primé, de retour sur nos écrans avec une nouvelle série BBC en cinq épisodes de A Perfect Planet, a révélé qu’il souhaitait être vacciné.

Il a également attaqué les anti-vaxxers, ajoutant: «À 94 ans, je pense que j’ai droit!

« Je suis encore assez scientifique, j’espère, pour réaliser que c’est la chose à faire. »