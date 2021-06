David Attenborough dit que les crimes infligés à la planète sonnent l’alarme sur le changement climatique

L’écologiste et cinéaste britannique Sir David Attenborough a sonné l’alarme sur les crises environnementales. Dans une interview avec Anderson Cooper sur 60 Minutes, l’historien de la nature a parlé du changement climatique et de la façon dont les humains ont perpétré des « crimes contre la planète ». Le membre fondateur du Fonds mondial pour la nature en 1996 a récemment publié un documentaire et un livre, A Life on Our Planet. Il a qualifié le film Netflix non seulement de documentaire, mais de déclaration de témoin. L’homme de 95 ans a vu de près ces changements se produire à travers sa série emblématique de la BBC, « Life On Earth » et a averti que les êtres humains ont envahi le monde et envoyé la Terre dans un « déclin ».

Attenborough a ajouté qu’il ne voulait pas être le signe avant-coureur du malheur. Il peut aussi profiter et tirer du plaisir de la vie, mais en tant que personne responsable de cette planète, il a dû assumer ce rôle et alerter les humains de la destruction qu’ils ont causée.

Nous sommes dans une crise planétaire et le temps presse. Le nouveau documentaire choquant de Sir David Attenborough, Breaking Boundaries: The Science of Our Planet, est maintenant en streaming. pic.twitter.com/2RXzLiYiff – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 4 juin 2021

L’écologiste a également révélé qu’il était autrefois un sceptique quant au changement climatique, mais qu’il a changé d’avis après avoir étudié le changement climatique dans le monde et la hausse des températures. Citant un exemple du déclin de la grande barrière de corail australienne, Attenborough a souligné que le plus grand récif de corail du monde a perdu plus de la moitié de ses coraux depuis 1995 en raison du changement climatique qui réchauffe l’océan. « Nous sommes allés sur ce récif, que je connaissais. Et c’était comme un cimetière. Parce que tous les coraux étaient morts », a déclaré Attenborough. « Ils sont morts à cause d’une augmentation de la température et de l’acidité. »

Parlant des risques du changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer et des dommages causés à l’écosystème, l’écologiste a sonné l’alarme pour les humains et les a exhortés à apprendre à vivre avec la nature plutôt que contre elle afin d’atténuer l’impact et de minimiser la destruction de la environnement naturel. Parallèlement à cela, il a insisté sur l’utilisation de ressources renouvelables au lieu de combustibles fossiles et a réfuté les théories ambitieuses d’habiter d’autres planètes comme Mars, et a demandé aux humains de se concentrer sur la conservation de la Terre.

Regardez la bande-annonce du documentaire publié par Netflix ici :

Bien qu’ayant commencé comme quelqu’un de plus axé sur les merveilles naturelles du monde, Attenborough s’est beaucoup consacré à soutenir des causes environnementales.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici