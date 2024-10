David Arquette et Daniella choisissent le film de Tarantino et obtiennent un accord de vente

EXCLUSIF: Bleiberg Entertainment a acquis les droits internationaux du thriller policier Le pari parfaitavec David Arquette (Crier), et Daniella Pick Tarantino.

Le film est actuellement en post-production et sera présenté aux distributeurs internationaux lors du prochain American Film Market à Las Vegas en novembre. Le film sortira par Saban Films aux États-Unis au premier trimestre 2025.

Le pari parfait raconte l’histoire de deux meilleurs amis qui sortent de prison à New York et s’installent en Géorgie où ils ouvrent un casino clandestin. Les lignes deviennent floues une fois que la mafia russe s’implique et le duo doit trouver un moyen de poursuivre son activité tout en restant en vie. Pick Tarantino incarne Sonia, une femme intelligente au passé mystérieux qui entame une relation avec Charlie, joué par Arquette.

Le mannequin et chanteur Pick Tarantino, l’épouse de Quentin Tarantino, assume son plus grand rôle à l’écran à ce jour avec le projet.

Pic est réalisé par Danny A. Abeckaser et écrit par Kosta Kondilopoulos, qui ont tous deux travaillé ensemble en tant que réalisateur et scénariste sur L’ingénieur et À l’intérieur de l’homme. Les producteurs sont Abeckaser pour 2B Films, en partenariat avec Yoav Gross et Rinati Rokach.

Abeckaser a déclaré : « Travailler avec Arquette et Daniella Pick Tarantino a été un plaisir, et j’ai hâte que les gens les voient ensemble dans l’environnement du casino souterrain aux enjeux élevés, où leurs personnages ne semblent pas pouvoir reprendre leur souffle au milieu des chefs de la mafia. en lice pour le contrôle. Le pari parfait est une aventure passionnante sur le pari de la vie et de la mort. Il s’agit d’une question d’auto-préservation à son meilleur.

« Nous ne pouvions pas laisser passer l’opportunité de représenter ce film. Arquette brille comme toujours et sa chimie avec Daniella Pick Tarantino dans ce film est électrisante. Ce sont deux acteurs qui ont une véritable passion et une véritable joie pour leur métier et nous sommes impatients de proposer un projet qui mettra cela en valeur auprès des acheteurs et du public. a déclaré Ariel Bleiberg, responsable des acquisitions et du développement chez Bleiberg.