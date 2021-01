David Arquette croit qu’il doit sa fille de 16 ans Coco Arquette avec ex-femme Courteney Cox des excuses.

Dans une nouvelle interview de questions-réponses avec Le gardien, l’acteur et lutteur est devenu franc sur qui il pense devoir les plus grandes excuses, écrivant que c’était Coco en raison du fait que «le divorce est si difficile».

le Jamais été embrassé star a rencontré Courteney sur le tournage de leur film Crier en 1996 et se sont mariés trois ans plus tard en 1999. Ils se sont séparés en 2010 et ont finalisé leur divorce en 2013 après avoir d’abord déclaré à la presse qu’ils espéraient travailler sur le mariage. Les anciens époux, qui sont toujours à l’amiable, reprendront leurs rôles de couple marié Dewey et Gale dans le prochain cinquième volet de la franchise d’horreur, qui sortira en salles en janvier 2022.

Alors que David et Courteney sont maintenant amicaux, le copains alun a également parlé de la façon dont le divorce a affecté Coco dans une interview de 2014 avec Plus. Courteney a déclaré au journal: « De toute évidence, les enfants veulent toujours que leurs parents soient ensemble. Mais à mesure que les divorces se terminent, c’est le meilleur que nous puissions offrir. »