David Archuleta choisit des chansons pour la liste de lecture “The Sound Of Halloween” Mopays.com

Crédit image : Zack Knudson

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Aujourd’hui, le chanteur David Archuleta s’arrête pour ajouter quelques morceaux classiques au mix.

Halloween a toujours été une chance pour beaucoup d’embrasser leur vrai moi, en utilisant l’apparence de «costume» pour se promener librement à travers le monde en portant ce qu’ils veulent, en étant qui ils veulent être. C’est pourquoi le 31 octobre est un jour férié vénéré au sein de la communauté LGBTQ+. Pour David, qui est sorti en 2021 après avoir été l’une des célébrités mormones les plus en vue, la lutte pour être qui vous sommes et qui la société veut que vous soyez est capturé dans “Beast”, l’une de ses sélections pour Le son d’Halloween.

“Ma chanson sur le sentiment d’être une bête à l’intérieur quand je me réconciliais avec moi-même”, raconte-t-il HollywoodLife, ajoutant que la chanson a été influencée par [Michael Jackson’s] Thriller.” Récemment, David a sorti “Faith In Me”, une chanson qu’il a racontée Panneau d’affichage était le premier morceau qu’il a sorti où il s’est senti “en accord” avec lui-même. “C’est ce que ça fait quand… je peux juste profiter de qui je suis. Et je n’ai pas à me sentir comme une personne horrible et diabolique juste à cause de [being queer]. Peut-être que je peux juste être heureux.

David se prépare également pour des vacances différentes : en novembre, il lancera son Plus le Merrier Christmas Tour, frappant certaines dates dans l’Utah, le Nevada, l’Arizona et le Texas. Mais comme Noël peut attendre encore quelques semaines avant que les gens ne commencent à raccrocher leurs lumières, voici ce que David a choisi Le son d’Halloween playlist.

Chanson de la liste de lecture d’Halloween de David Archuleta

Michael Jackson, “Thriller”

David : Classique

Ray Parker Jr, “Ghostbusters”

Une de mes chansons préférées (confession toute l’année)

David Archuleta, “Bête”

Bobby “Boris” Pickett, “Monster Mash”

La première chanson à laquelle je pense quand je pense à Halloween.

[Editor’s Note: Since the original “Monster Mash” has been added to the playlist and the version Vincent Price released, we’ve opted for the Misfits’ version.]

Bette Midler, “Je t’ai jeté un sort”

Hocus Pocus version parce que même si je n’aime pas les films d’horreur, j’aime Hocus Pocus et Ville d’Halloween de Disney.

[Disney has yet to release Bette’s version of Screamin’ Jay Hawkins’ hit on streaming. We’ll add Nina Simone’s version to the playlist. – Ed.]

HollywoodLife : Quelqu’un dit « Halloween » : quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit de votre passé ?

Des maisons hantées bizarres que je n’aime pas. Ou un marathon des méchants de Disney que j’ai regardé une fois. Ou quand j’étais Dracula quand j’avais 9 ans et tellement excité.

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Qu’est-ce qui DEVRAIT être dans votre esprit?

Je pense que Spider-Man sera assez populaire, mais Winnie de Hocus Pocus devrait.

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

Allez généralement dans un champ de citrouilles avec des amis.

Dans quel film d’horreur joueriez-vous si vous disposiez d’un budget et d’une marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

J’évite les films d’horreur comme la peste en général, mais peut-être L’anneau serait intéressant pour le suspense.

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ? Dites-nous ce que vous avez en cours?

Je fais des émissions qui n’ont vraiment rien à voir avec Halloween [laughs] puis des spectacles de Noël commençant quelques semaines seulement après Halloween [laughs].