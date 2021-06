Lorsque la star d' »American Idol » David Archuleta est sortie ce week-end, il a mentionné plusieurs identités, dont l’asexualité, qui est peut-être un terme moins connu sous l’égide LGBTQ.

« Je suis sorti en 2014 en tant que gay pour ma famille. Mais j’avais des sentiments similaires pour les deux sexes, donc peut-être un spectre de bisexuels », a écrit Archuleta dans un post Instagram. « J’ai aussi appris que je n’ai pas trop de désirs et de pulsions sexuelles comme la plupart des gens… que les gens appellent asexuels. »

Bien qu’Archuleta n’ait pas précisé comment il s’identifie aujourd’hui – et il n’aurait pas dû le faire – certains voudront peut-être en savoir plus sur ce que signifie s’identifier comme asexuel.

Qu’est-ce que l’asexualité ?

Une personne asexuelle ne correspond pas aux normes et aux attentes traditionnelles en matière de désir sexuel. De nombreuses personnes dans la communauté LGBTQ considèrent la sexualité comme un spectre. L’asexualité n’est qu’une extrémité du spectre avec des identités (zones grises) entre les deux. Une personne asexuelle peut ne pas être sexuellement active mais se masturber quand même. Ou ils peuvent être attirés par les gens mais ne pas désirer le sexe.

Cela signifie qu’une personne peut être asexuelle mais aussi s’identifier à une autre étiquette LGBTQ, telle que lesbienne, gay ou bisexuelle. Environ 1% des personnes sont asexuelles, selon The Asexual Visibility & Education Network.

Les personnes qui s’identifient comme grises se situent quelque part entre l’asexuel et le sexuel sur le spectre, et peuvent inclure des personnes qui éprouvent rarement une attirance sexuelle.

Dans le drapeau de la fierté asexuée, qui est noir, gris, blanc et violet, la bande noire est pour l’asexualité ; le gris pour la zone grise entre le sexuel et l’asexuel et la demisexualité ; le blanc pour les partenaires et alliés non asexués ; et le violet pour la communauté.

Qu’est-ce que l’aromantique ?

L’asexualité ne doit pas être confondue avec « aromantique », qui fait référence à une personne qui éprouve peu ou pas d’attirance amoureuse envers les autres.

Qu’est-ce que le demisexuel ?

Une personne demisexuelle ne développe une attirance sexuelle que si elle se lie émotionnellement à quelqu’un au préalable, selon Medical News Today (dont la définition a été revue par un expert médical).

Les liens peuvent prendre peu de temps à se développer, mais peuvent prendre des années et peuvent ne jamais conduire à une attirance sexuelle.

Contribution : Alia Dastagir et Elise Brisco

