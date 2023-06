David Anderman, ancien avocat de SpaceX, rejoint Surf Air Mobility

David Anderman, qui a récemment occupé le poste d’avocat général de SpaceX, rejoint la future société publique Surf Air Mobility, a appris CNBC.

Surf Air, une compagnie régionale de transport aérien et d’aviation électrique, prévoit de devenir publique via une cotation directe plus tard cet été, selon dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Utilisant des Cessna Grand Caravans comme flotte d’avions, Surf Air propose des vols basés sur l’adhésion.

La société fusionne également avec Southern Airways Express, qui a transporté plus de 400 000 clients l’année dernière, selon les documents déposés auprès de la SEC.

Anderman rejoint Surf Air en tant que directeur juridique, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier. Il a occupé le poste d’avocat général de SpaceX pendant deux ans jusqu’en 2020. Son travail, selon lui, comprenait la construction de la structure d’entreprise mondiale du service Internet par satellite Starlink, ainsi que des accords de licence hollywoodiens tels que le projet de Tom Cruise de filmer un film dans l’espace.

Son travail a enjambé les médias et la technologie. Anderman a dirigé la vente de Lucasfilm en 2012 à Disney pour 4 milliards de dollars, l’aboutissement d’une carrière de 16 ans au sein de la société de George Lucas.

Surf Air n’a pas répondu à la demande de commentaire de CNBC.