Alaba s’est forgé une réputation comme l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours de sa carrière et a remporté pratiquement tout ce qui était possible pendant son séjour à Munich, y compris neuf titres de Bundesliga, deux ligues des champions, six Coupes d’Allemagne et deux Coupes du monde des clubs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy