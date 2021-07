David Alaba du Real Madrid désireux de rejoindre Raphael Varane à Bernabeu

La première recrue estivale du Real Madrid, David Alaba, a déclaré qu’il aimerait jouer aux côtés de Raphael Varane au milieu des informations selon lesquelles le défenseur international français partirait et rejoindrait Manchester United.

Varane, dont le contrat à Bernabeu doit expirer en juin 2022, est la principale cible défensive d’Ole Gunnar Solskjaer et des sources ont déclaré à ESPN que United se rapprochait de sa signature.

« Bien sûr, j’adorerais jouer avec Varane », a déclaré Alaba lors de son dévoilement mercredi. « Pendant de nombreuses années, il a joué un excellent football et pas seulement maintenant. C’est un défenseur formidable et il a de grandes qualités. »

Madrid a déjà perdu un pilier défensif avec Sergio Ramos partant pour le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre après 16 ans au club et six saisons en tant que capitaine.

Alaba a hérité du maillot n°4 laissé vacant par Ramos.

« Ils n’avaient que ce numéro disponible mais je sais ce que ce numéro signifie pour le club », a déclaré Alaba. « Pour moi, c’est un honneur de le porter. Je veux honorer ce numéro. Cela me motive vraiment. C’est un numéro qui représente la force et le leadership. »

Même ainsi, Alaba veut s’établir au Bernabeu et ne pas être comparé à son prédécesseur.

« Je ne suis pas venu ici pour me comparer aux autres joueurs », a-t-il déclaré. « Je suis venu ici pour être Alaba et continuer à être Alaba. Je veux apporter mes qualités à cette équipe. Je suis un joueur polyvalent. Je peux jouer à différents postes. Ramos a plus d’une décennie ici et a a joué un excellent football et est un leader. Nous le savons tous. Cela aurait été un plaisir de jouer avec lui. «

Alaba, 29 ans, a rejoint Madrid en tant qu’agent libre après 10 saisons réussies au Bayern Munich où il a remporté deux fois la Ligue des champions, 10 titres de Bundesliga et six coupes d’Allemagne.

« J’ai décidé de franchir une nouvelle étape dans ma carrière pour grandir en tant que joueur et en tant que personne », a déclaré l’international autrichien. « Bien sûr, j’ai reçu d’autres offres, mais pour moi, il n’y avait qu’une seule option et c’était le Real Madrid. C’est un rêve devenu réalité. C’est le plus grand club du monde et c’est le défi que je recherchais. »

Le transfert d’Alaba à Madrid a été arrangé avant que Zinedine Zidane ne démissionne de son poste d’entraîneur du Real Madrid le 27 mai.

Alaba a déclaré qu’il était impatient de travailler à nouveau sous la direction de l’entraîneur Carlo Ancelotti, l’un de ses anciens entraîneurs du Bayern.

« J’étais attristé que Zidane ait quitté le club mais d’un autre côté, j’étais très heureux qu’Ancelotti ait pris le relais », a déclaré Alaba. « Nous avons une excellente relation, ayant travaillé avec lui au Bayern. »