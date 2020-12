On dit que David Alaba apprécie l’intérêt que Frank Lampard lui porte lors des discussions sur le transfert du plan de Chelsea.

L’international autrichien est coincé dans les limbes du contrat au Bayern Munich après avoir retiré son offre de la table.

Cela signifie que le joueur de 28 ans est sur le point de partir à la fin de la saison avec son contrat expirant cet été.

Le Bayern a décidé de retirer son offre après qu’Alaba et ses représentants aient été jugés avoir mis trop de temps à répondre.

Ils insistent sur le fait que l’affaire n’est pas close et que les renégociations pourraient encore reprendre.

Mais avec les deux parties si éloignées dans leurs termes, il reste à voir si l’une ou l’autre des parties se déformera.

Cela n’a pas empêché plusieurs équipes européennes de regarder de plus près après que l’agent d’Alaba Pini Zahavi lui ait offert.

Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus sont tous intéressés mais selon AS c’est Chelsea qui mène la course.