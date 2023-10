Da’vian Kimbrough : à 13 ans, il devient le plus jeune footballeur professionnel de l’histoire des États-Unis

Da’vian Kimbrough, adolescent de la République de Sacramento, est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur de football professionnel aux États-Unis.

L’attaquant est apparu comme remplaçant tardif de Sacramento lors de leur victoire 2-0 contre les Las Vegas Lights dimanche, sortant du banc à la 87e minute à l’âge de 13 ans, sept mois et 13 jours.

Exactement deux mois plus tôt, après être devenu le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel, Kimbrough est entré sur le terrain pour la première fois lors d’un match de championnat de la USL en remplaçant Keko, 31 ans, ancien joueur du Depotivo La Corogne, de Malaga et de l’Atletico Madrid.

Kimbrough bat un record détenu par Axel Kei, qui est apparu pour la première fois pour les Real Monarchs dans la compétition à l’âge de 13 ans, neuf mois et neuf jours.

Sacramento a trois points d’avance sur la Conférence Ouest et est assuré d’une place en barrages avec deux matchs à jouer. L’USL est un niveau en dessous de la MLS.

Né le 18 février 2010 avec la double nationalité américaine et mexicaine, Kimbrough a été appelé dans l’équipe des moins de 16 ans d’El Tri le mois dernier et a été prêté en tant que joueur invité par la New York Red Bulls Academy plus tôt en 2023.

L’adolescent a marqué 27 buts en 31 apparitions pour l’équipe des moins de 13 ans de Sacramento en 2021, alors qu’il n’avait que 11 ans.

« Son histoire commence aujourd’hui. Félicitations @daviank14 à écrire l’histoire », a écrit Sacramento sur son compte Instagram officiel après ses débuts dimanche.

