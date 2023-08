Da’vian Kimbrough, 13 ans, devient le plus jeune footballeur à devenir pro aux États-Unis

Da’vian Kimbrough, un attaquant de 13 ans, a signé un contrat avec la République de Sacramento du championnat de deuxième division de la United Soccer League, qui affirme qu’il est le plus jeune athlète des sports d’équipe professionnels américains.

Kimbrough, qui a rejoint l’académie des jeunes de l’équipe en 2021, avait 13 ans, 5 mois et 13 jours lorsque l’accord a été annoncé mardi.

Une signature et un moment historiques pour le club 🔥Le club a signé Da’vian Kimbrough, 13 ans, pour son premier contrat professionnel, entrant dans l’histoire en tant que plus jeune pro des sports d’équipe américains. Bienvenue dans la première équipe, Da’vian ! 🔗 https://t.co/jmYNj2i9cr pic.twitter.com/JgfFlaa2rB — République FC (@SacRepublicFC) 8 août 2023

Après avoir joué pour le North Bay Elite Futbol Club dans le comté de Solano et le Woodland Soccer Club du comté de Yolo, Kimbrough a marqué 27 buts en 31 matchs pour l’équipe des moins de 13 ans de la République en 2021, alors qu’il avait 11 ans.

Il a joué pour l’équipe des moins de 14 ans l’année dernière, rejoignant également l’équipe des moins de 15 ans pour certains matchs. Kimbrough a marqué six buts cette année alors que l’équipe de la New York Red Bulls Academy a remporté la Bassevelde Cup pour les équipes de moins de 13 ans en Belgique.

Kimbrough, né le 18 février 2010, est éligible pour ses débuts samedi contre la Légion de Birmingham.

Kimbrough, âgé de 13 ans, cinq mois et 13 jours, en est à sa troisième année avec le club et joue avec l’équipe de l’académie.

« Le parcours d’un jeune joueur n’est jamais le même que celui de la personne assise à côté d’eux. Da’vian a fait preuve d’une concentration, d’un engagement et d’un dévouement exceptionnels, ainsi que d’une volonté d’embrasser la route difficile qui l’attend », a déclaré l’entraîneur-chef de la République, Mark Briggs.

« Au cours des deux dernières années, il a démontré son énorme potentiel, et notre objectif est de continuer à le soutenir et à l’aider à grandir en tant que joueur et personne », a-t-il ajouté.

« Le voyage de Da’vian avec le Republic FC ne fait que commencer. C’est un talent remarquable qui s’est engagé à réaliser son rêve de devenir un joueur d’élite, qu’il s’agisse de rivaliser avec des joueurs plus âgés et de prospérer dans les meilleures compétitions, ou d’accéder aux terrains d’entraînement de la première équipe », a déclaré le président et directeur général de la République, Todd Dunivant. .

Maximo Carrizo a signé avec New York City de la Major League Soccer à l’occasion de son 14e anniversaire le 28 février 2008. Il n’a pas encore fait ses débuts en MLS.

(Avec les contributions des agences)