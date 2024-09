Davenport affirme ne pas lutter contre la transparence, mais s’oppose toujours à la divulgation

(Illustration photo via Canva avec photo du dossier via Getty Images, photo de l’hôtel de ville de Davenport par Ed Tibbetts)

Il y a une semaine, en réponse aux questions d’un législateur de l’État sur le paiement controversé de 1,9 million de dollars à trois anciens employés de la ville qui avaient allégué avoir été harcelés par des élus, la ville de Davenport a nié qu’elle luttait contre toute tentative de transparence.

Pourtant, elle continue de résister à une assignation à comparaître, émise en février par le vérificateur des comptes de l’État Rob Sand, pour les enregistrements des réunions à huis clos du conseil municipal avant et après que la ville ait accepté un paiement de 1,6 million de dollars à l’administratrice de la ville Corri Spiegel.

Spiegel a accepté de ne pas porter plainte contre la ville dans le cadre de l’accord et a quitté son emploi.

Le juge de district Jeffrey Bert a statué en juin que l’auditeur avait le droit d’accéder aux séances à huis clos et a ordonné que les procès-verbaux et les enregistrements soient remis au tribunal pour un examen privé (ou « à huis clos ») afin d’exclure « tout produit du travail d’avocat » ainsi que toute information non pertinente pour l’enquête de l’auditeur. Le juge a également déclaré qu’une audience de présentation de preuves était nécessaire pour qu’il puisse comprendre quelles informations l’auditeur considère comme pertinentes.

La municipalité résiste. En juillet, elle a déposé une requête auprès de la Cour suprême de l’Iowa pour obtenir l’autorisation de faire appel et de suspendre la procédure devant le tribunal de district jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

Dans son dossier, la ville affirme que l’affaire constitue une « attaque directe » contre le droit du conseil à des « communications privilégiées » avec ses avocats.

Jeudi après-midi, aucune décision n’avait été prise quant à l’acceptation ou non de la demande de la ville.

La décision du tribunal de district cite un article de la loi de l’État qui stipule que si les informations recherchées par l’auditeur sont « requises par la loi pour rester confidentielles », alors l’auditeur « doit y avoir accès », mais doit maintenir cette confidentialité. Cet article du code, a déclaré le juge, l’emporte sur d’autres privilèges statutaires spécifiques protégeant la confidentialité des documents.

La ville soutient cependant qu’une section distincte du code ne prévoit « aucune exception de ce type » au secret professionnel et que le juge de district n’a pas réussi à « concilier ce conflit statutaire apparent » comme il est tenu de le faire. La ville s’oppose également à l’examen privé par le tribunal des enregistrements des séances à huis clos.

Je ne prétends pas avoir une connaissance particulière du droit dans ce domaine. Je n’en ai aucune. Mais, de manière générale, je ne crois pas que la position de la ville soit cohérente avec sa prétention de ne pas lutter contre la transparence dans cette affaire. Je ne vois pas comment le vérificateur de l’État peut exercer ses fonctions s’il n’a pas accès à ces réunions à huis clos, et son enquête est un élément clé pour apporter un plus grand niveau de transparence — et de responsabilité — dans cette affaire.

Malheureusement, les faits montrent que la ville a systématiquement esquivé la transparence dans cette affaire.

L’accord entre la ville et Spiegel a été signé en octobre, un mois avant les élections de 2023. Mais il a été gardé secret jusqu’à ce que les électeurs se rendent aux urnes. Les détails de l’accord ont ensuite été dévoilés la veille de Thanksgiving de l’année dernièrealors que peu de gens étaient susceptibles d’y prêter attention. La ville a également déclaré à l’époque qu’elle ne ferait pas d’autres commentaires.

Le conseil a finalement ratifié Les colonies ont été démantelées en séance publique, mais seulement après un tollé public et sans aucun commentaire de la part des membres du conseil.

La ville aussi participation résiliée par le Conseil de la liberté d’information de l’Iowa dans une action en justice intentée par la ville demandant à un juge de décider si la lettre envoyée par Spiegel au conseil, alléguant un harcèlement et demandant de l’argent, devait être considérée comme un document confidentiel. Dans le même temps, la ville a déclaré qu’elle n’avait pris aucune position sur l’issue de l’affaire. (La lettre a finalement été distribuée, mais par un avocat qui l’a obtenu dans le cadre d’un procès distinct).

Ce n’est pas un témoignage d’ouverture.

L’enquête de Sand est importante. Certaines questions restent sans réponse et seront peut-être éclaircies par son enquête. L’une des plus importantes : pourquoi Spiegel a-t-elle été payée 1,6 million de dollars alors que deux autres employées ont affirmé, comme Spiegel, avoir été harcelées par des élus, mais n’ont reçu que 300 000 dollars à elles deux ?

Interrogée sur cette disparité par Brooke Boden, présidente du Comité de surveillance de la Chambre de l’Iowa, la ville a répondu que toutes les réclamations sont traitées « au cas par cas » et que les règlements sont « basés sur les faits connus et sur la prise en compte des risques potentiels de responsabilité pour la ville ».

Cela ne répond pas vraiment à la question, n’est-ce pas ? La ville doit être plus précise.

Les autres réponses de la ville aux questions de Boden, qui ont été rapportées par le Le Quad City Times et d’autres médias locaux ont fourni des réponses notables.

En réponse à une question sur le fait de savoir si un fonctionnaire municipal actuel, élu ou non, avait participé au harcèlement allégué par les trois employés, ou si un fonctionnaire élu impliqué dans le harcèlement avait officiellement approuvé les règlements, la ville a déclaré qu’il n’y avait aucune plainte documentée contre des employés municipaux actuels. Elle a également déclaré que, sur la base des informations actuelles, aucun fonctionnaire élu accusé d’avoir participé au harcèlement n’a voté en faveur des règlements. La question de Boden est similaire à celle que j’ai posée il y a plusieurs mois.

Cela fait presque un an que cette controverse a commencé, et une grande partie de ce que nous avons appris est le résultat des sollicitations des citoyens, des journalistes et des législateurs — sans parler des poursuites judiciaires.

J’espère que l’enquête de Sand apportera encore plus de lumière sur les colonies et sur ce qui y a conduit. Cependant, si la Cour suprême se prononce en faveur de la demande de la ville, il faudra peut-être attendre encore un certain temps avant de connaître les résultats.

