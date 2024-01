Dave Rothstein, résident de Northampton, triomphe aux Championnats de sculpture sur neige de Breckenridge 2024 à Breckenridge, Colorado

BRECKENRIDGE, CO (WWLP) – Un résident de Northampton a remporté plusieurs prix aux championnats de sculpture sur neige de Breckenridge 2024, au Colorado.

Dave Rothstein est sorti triomphant du Championnats de sculpture sur neige de Breckenridge 2024remportant la médaille d’or, le prix du public et une part du prix du choix des artistes en tant que membre de « Team Mexico ».





Cet exploit remarquable marque seulement la deuxième fois en 33 ans d’histoire de la compétition qu’une équipe remporte les trois prix prestigieux. Rothstein a exprimé l’importance profonde de voir son travail valorisé à la fois par les juges et par ses pairs. “C’est incroyablement significatif en tant qu’artiste de voir son travail valorisé par les juges, mais aussi par nos collègues artistes et le public”, a déclaré Rothstein.

Cependant, pour Rothstein, la sculpture sur neige va au-delà des distinctions artistiques ; il incarne l’échange communautaire et culturel. “Nos sculptures sont de courte durée, mais nos amitiés durent pour toujours et valent bien plus que l’or”, a-t-il souligné.

La sculpture gagnante, intitulée « Le mendiant », mesure 16 pieds de haut et est fabriquée à partir de 25 tonnes de neige. L’œuvre représente un homme émacié et affamé entouré d’un énorme bitcoin, symbolisant la monnaie numérique universelle. Rothstein a transmis le message sous-jacent de la sculpture en déclarant : « Sans un cœur riche, la richesse est un mendiant affamé. »

L’équipe mexicaine, dirigée par le capitaine Carlos Miguel Ramirez Pereyra et composée des membres Israel Magaña Rodriguez et Adam Turner, a collaboré pour créer ce chef-d’œuvre visuellement saisissant et riche en thèmes.

Rothstein, habitué du succès dans le domaine de la sculpture sur neige, avait déjà décroché une médaille d’or en 2016 avec l’équipe USA/Vermont. La compétition internationale de Breckenridge comprenait des équipes de divers pays, dont l’Allemagne, la Lituanie, la Mongolie, la Chine, la Corée, l’Équateur, le Danemark et l’Inde.

L’équipe de Mongolie a remporté la médaille d’argent avec un hommage environnemental à la culture amérindienne, tandis que l’Allemagne-Bavière a remporté la médaille de bronze avec une sculpture abstraite défiant la gravité. La victoire de Rothstein met non seulement en valeur ses prouesses artistiques, mais renforce également l’attrait et l’impact mondial de la sculpture sur neige en tant que forme d’art.