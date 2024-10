Dave Roberts des Dodgers dit que Manny Machado lui a lancé une « intention derrière »

Par Fabian Ardaya, Andy McCullough et Ken Rosenthal

SAN DIEGO — Le manager des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, a déclaré lundi qu’il pensait que le joueur de troisième but des Padres de San Diego, Manny Machado, lui avait lancé une balle de baseball entre les manches du deuxième match de la NLDS, ajoutant encore une autre couche à une débâcle remplie d’émotions lors de la victoire de San Diego. la série à 1-1.

Roberts, qui a déclaré avoir remarqué le lancer de Machado après avoir observé la vidéo, a qualifié les actions du joueur de troisième but All-Star de « troublantes ».

« Il y avait une intention derrière cela », a déclaré Roberts. « Cela ne m’a pas presque touché parce qu’il y avait un filet. Et c’était très gênant. Si cela m’était destiné, je serais très… c’est assez irrespectueux.

«Je ne connais pas son intention. Je ne veux pas parler pour lui. Mais j’ai vu la vidéo. Et le ballon était dirigé vers moi avec quelque chose derrière.

Une personne dans l’abri des Dodgers a confirmé lundi que le lancer de Machado s’était dirigé vers l’extrémité de l’abri le plus proche du marbre, où Roberts est assis pendant les matchs. L’Athlétisme a observé une vidéo qui montrait le lancer de Machado frappant le filet devant Roberts et se dirigeant vers le marbre. Dans la vidéo, l’arbitre Tripp Gibson s’approche de Machado quelques instants plus tard.

Les Dodgers ont soumis la vidéo à la Major League Baseball pour examen.

« Nous en sommes conscients », a déclaré le président des opérations baseball des Dodgers, Andrew Friedman. L’Athlétisme. « Nous réserverons nos commentaires jusqu’à ce que cela soit fait. »

Dave Roberts a déclaré avoir vu une vidéo de Manny Machado lançant une balle dans l’abri des Dodgers entre les manches et dans sa direction. Il l’a qualifié de « troublant » et de « irrespectueux ». – Fabien Ardaya (@FabianArdaya) 7 octobre 2024

Machado, qui a joué pour Roberts et les Dodgers en 2018, a déclaré L’Athlétisme Dimanche soir, il a effectivement lancé une balle de baseball vers l’abri des Dodgers. La force avec laquelle il l’a lancé a fait l’objet d’un différend entre les deux parties.

« Est-ce que Flaherty a lancé le ballon fort sur l’autre gars ? Machado a dit L’Athlétismefaisant allusion au lanceur partant des Dodgers Jack Flaherty frappant Fernando Tatis Jr. avec un lancer lors de la demi-manche précédente. « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. J’ai lancé le ballon comme je le lance toujours dans n’importe quelle pirogue.

Flaherty, qui venait d’être retiré du jeu, s’est opposé au lancer, s’engageant dans un match de cris avec Machado qui avait commencé lorsque Flaherty avait retiré Machado sur des prises lors de la demi-manche précédente.

«Je pense que les choses sont devenues incontrôlables», a déclaré Flaherty lundi. « Après que cela se soit produit et qu’il ait lancé le ballon, j’aurais aimé le laisser partir… ce n’est pas comme ça que tu veux que les choses se passent. Vous voulez rester sur le terrain et vous concentrer sur le jeu. … Des choses ont été dites. C’était difficile à entendre.

Le lancer de Machado a-t-il franchi une ligne ?

« Ce n’est pas une chose normale à faire », a déclaré Flaherty. Il a dit qu’il n’avait « aucune idée » s’il parlerait à Machado avant le troisième match, mardi à San Diego.

« Les choses sont probablement devenues un peu plus compliquées que prévu, rapidement », a déclaré Flaherty à propos de la série.

Flaherty, cependant, n’était pas la seule personne dans l’abri des Dodgers à être irritée dimanche soir par le lancer de Machado.

« Vous manquez de respect à l’équipe adverse », a déclaré le joueur de champ intérieur Miguel Rojas. « Il n’y a aucune raison pour que vous jetiez le ballon dans notre pirogue. S’il veut faire quelque chose, il existe d’autres moyens. Lancer le ballon dans notre pirogue est plutôt irrespectueux. C’est quelque chose qu’on ne fait pas quand on se considère comme un vétéran de ce jeu et qu’on est là depuis longtemps.

« On ne voit pas de gars lancer une batte dans l’abri ou une balle, quelque chose comme ça quand personne ne regarde. Et si cette balle passait par-dessus l’abri et touchait quelqu’un au visage ? Cela va être un problème.

Flaherty a insisté sur le fait que l’incident apparemment incitatif – frapper Tatis Jr., qui a réussi un circuit lors de la première manche – avec un lancer pour commencer la sixième n’était pas intentionnel. Roberts a déclaré que lorsque Machado a mordu Flaherty immédiatement après, le manager a regardé Machado et a secoué la tête pour indiquer que ce n’était pas fait exprès.

« En tant que joueur de baseball, tout le monde comprend qu’il ne faut pas faire cela, mettre intentionnellement le premier joueur sur les buts, avec trois, quatre, cinq derrière. Cela n’a tout simplement aucun sens », a déclaré Roberts.

C’était sa seule interaction avec Machado dimanche soir avant le lancer, a déclaré Roberts.

La nuit s’est déroulée à partir de là, nécessitant finalement un retard après que les fans ont lancé au moins une balle de baseball sur le voltigeur des Padres Jurickson Profar et des déchets sur le terrain près de Tatis dans le champ droit. Le travail de troll de Profar auprès des fans des Dodgers après avoir volé un home run dans le premier a donné le ton à une aventure des Padres, déclenchant des tensions lors d’une soirée pleine de tension.

« De toute évidence, cette équipe là-bas aime le genre de rôle de méchant et elle s’en nourrit », a déclaré Roberts. « Donc, peu importe ce qui nous motive, la motivation est individuellement, collectivement, de gagner un match de baseball, de gagner une série. »

(Photo de Manny Machado : Rothmuller / Getty Images))