Dave Portnoy révèle des détails sur la relation « immature » de Zach Bryan avec Brianna Chickenfry avant leur séparation

Dave Portnoy examine de plus près la relation entre Zach Bryan et Brianna « Chickenfry » LaPaglia avant leur séparation choquante.

Lors de son apparition dans l’épisode de jeudi du podcast « The Unnamed Show », le fondateur de Barstool Sports a rappelé à contrecœur deux rencontres qui ont fait de lui un « haineux pour Zach Bryan ».

Portnoy a affirmé que le premier cas s’était produit quelques instants avant que Bryan, 28 ans, ne monte sur scène au Chelsea, dans l’hôtel The Cosmopolitan, pour lancer les festivités du Super Bowl 2024 à Las Vegas.

« [Me and Josh Richards] étaient au Super Bowl et Zach Bryan se produit. Nous allions […] rencontre Bri, vas-y, et je lui envoie des SMS et elle ne me répond pas », a partagé l’homme d’affaires de 47 ans.

Dave Portnoy a parlé de deux cas qui ont fait de lui un « haineux de Zach Bryan ». L’émission sans nom/YouTube

Les histoires surviennent après que la co-animatrice de Bryan et Portnoy, Brianna LaPaglia, ait mis fin à leur relation. Podcast BFFS/YouTube

Malgré leurs projets, Portnoy a affirmé que LaPaglia, 25 ans, l’avait appelé et lui avait dit : « Je ne sais pas comment dire ça, j’ai de mauvaises nouvelles. Zach t’a interdit d’aller au concert.

Les co-animateurs des « BFF » de LaPaglia n’ont pas été autorisés à assister au concert après que Bryan a vu un extrait de leur podcast dans lequel ils plaisantaient sur le fait qu’elle avait une « porte tournante de petits amis » six mois auparavant.

Portnoy a affirmé que la discussion en podcast avait provoqué « le premier grand combat » entre l’ancien couple.

« Je n’ai jamais eu de bonnes vibrations », a-t-il ajouté. « Je pense que m’interdire un concert à cause d’une blague est assez fou. »

Portnoy a affirmé que Bryan l’avait banni de son concert de lancement du Super Bowl 2024 à Las Vegas, comme on le voit ici. Panneau d’affichage via Getty Images

Portnoy avait déjà plaisanté sur la façon dont LaPaglia avait une « porte tournante de petits amis ». bffspod/Instagram

Le deuxième cas se serait produit après que LaPaglia, 25 ans, ait assisté aux Golden Globes en janvier 2024 sans Bryan.

Portnoy se souvient que LaPaglia avait été interviewée sur le tapis rouge et qu’on lui avait demandé s’il y avait « quelqu’un » [she’s] ravi de se rencontrer. Elle a répondu, mais selon Portnoy, cela ne s’est pas bien passé avec Bryan.

« C’était une célébrité célèbre et superbe et elle disait: ‘Oh, il est beau, il a l’air sympa' », a déclaré Portnoy à propos de la réponse de LaPaglia.

La deuxième fois, c’était lorsque LaPaglia s’est rendue seule aux Golden Globes, comme on le voit ici en janvier. Le Hollywood Reporter via Getty Images

Portnoy a affirmé que Bryan n’avait plus suivi LaPaglia sur les réseaux sociaux après avoir qualifié une autre célébrité de « belle » lors d’une interview sur le tapis rouge. briannalapaglia/Instagram

Portnoy a ensuite qualifié Bryan de « bébé peu sûr de lui », affirmant que le crooner country « n’avait plus suivi Bri sur les réseaux sociaux » et avait « bloqué les meilleures amies ». [podcast account]» suite à son interview sur le tapis rouge.

« Elle est sur le tapis rouge en train d’être interviewée, donc il avait l’air d’un bébé vraiment immature et peu sûr de lui », a-t-il poursuivi. « Et comme quand j’étais là, il était gentil avec nous […] mais éteint. Ses vibrations étaient juste – il était tellement gentil et exagéré.

Plus tôt dans le podcast, Portnoy a déclaré aux animateurs Kirk Minihane et Ryan Whitney qu’il n’avait « jamais aimé » Bryan.

«Je pense que c’est un fraudeur. Chaque fois que je le rencontrais, je n’étais pas à l’aise avec lui », a-t-il souligné, avant d’ajouter que Bryan « ne lui a jamais donné » une bonne « ambiance ».

Portnoy pense que Bryan « est une fraude ». X/tabouretprésident

Portnoy a en outre déclaré qu’il n’avait jamais reçu une bonne ambiance de la part de Bryan. briannalapaglia/Instagram

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà fait part de ses sentiments à l’influenceur Internet, il a répondu : « Je pense que Bri savait que je ne l’aimais pas. »

Les histoires de Portnoy surviennent quelques jours seulement après que le chanteur de « Something in the Orange » a confirmé via ses histoires Instagram que lui et LaPaglia avaient décidé d’arrêter.

Dans sa déclaration, Bryan a parlé d’avoir eu « une année incroyablement difficile personnellement » et de lutter « à travers des choses assez difficiles ».

« Je pense que Bri savait que je ne l’aimais pas », a révélé Portnoy. briannalapaglia/Instagram

Bryan a annoncé sa séparation de LaPaglia plus tôt cette semaine. briannalapaglia/Instagram

« J’ai pensé qu’il serait bénéfique pour nous deux de suivre des chemins différents. Je ne suis pas parfait et je ne le serai jamais », a-t-il poursuivi.

« Avec tout ce que je suis et envers tous ceux que j’ai laissé tomber, je suis désolé. Je fais de mon mieux dans tout. J’ai laissé tomber les gens qui m’aiment et surtout moi-même.

LaPaglia a ensuite utilisé sa propre histoire Instagram pour dire qu’elle « se sentait vraiment aveuglée » par la publication de son désormais ex et qu’elle devait « quitter les réseaux sociaux pendant un moment et tenter de guérir en privé ».

LaPaglia a déclaré qu’elle se sentait « aveuglée » par leur séparation. briannalapaglia/Instagram

Les deux ont commencé à se fréquenter en juillet 2023. Amy Harris/Invision/AP

Lors de son apparition dans le podcast, Portnoy a précisé que LaPaglia et Bryan avaient déjà rompu – mais a affirmé que son co-animateur était aveuglé par la rapidité avec laquelle le chanteur l’avait annoncé sur les réseaux sociaux.

Une source a déclaré en exclusivité à Page Six après leur séparation : « Zach et Bri étaient fous l’un de l’autre, mais leur relation a toujours été difficile. Son mode de vie n’est pas propice à une relation sérieuse.

L’ancien couple a commencé à se fréquenter en juillet 2023. Cependant, plus tôt cette année, une femme nommée Brooke Almond a publiquement accusé Bryan d’avoir trompé l’influenceur avec elle.