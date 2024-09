Dave Navarro s’excuse auprès des groupes de soutien pour le « résultat terrible » de la tournée annulée de Jane’s Addiction

Dave Navarro s’est excusé auprès des groupes qui accompagnaient Jane’s Addiction lors de sa tournée, suite à l’annulation de la série de dates.

Plus tôt cette semaine, le groupe de rock alternatif a annoncé l’annulation de ses dernières dates de tournée et a annoncé qu’il allait faire une pause en raison de conflits internes. La nouvelle est arrivée après que le leader du groupe, Perry Farrell, et Navarro se soient disputés sur scène lors de leur concert à Boston.

Jane’s Addiction s’était récemment reformé avec sa formation originale, composée de Navarro, Farrell, Stephen Perkins et Eric Avery. Pour fêter leur retour, ils se sont lancés dans une série de concerts au Royaume-Uni, ont confirmé les détails d’une tournée américaine avec Love & Rockets et ont partagé « Imminent Redemption », leur premier nouvel album ensemble depuis 34 ans.

Le groupe a présenté ses excuses aux fans pour l’annulation de la tournée. Farrell a également présenté ses excuses et a assumé l’entière responsabilité de ses actes. Navarro a maintenant présenté ses plus sincères excuses au groupe Love and Rockets et au groupe de rock britannique Crawlers qui assuraient la première partie de la tournée.

Dans une story Instagram désormais expirée partagée par le guitariste, Navarro a déclaré : « Je voudrais m’excuser personnellement auprès de Love and Rockets (et) Crawlers et de leurs équipes pour un résultat aussi terrible de ce qui a commencé comme une tournée incroyablement magique. »

Il a poursuivi : « Love & Rockets sont mes héros et je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer sur la même scène qu’eux pendant aussi longtemps. Ce fut un véritable honneur ! » (via Fil de fer).

En raison de l’annulation de la tournée, les Crawlers ont dû prendre la décision difficile de retirer les dates qu’ils avaient prévu de jouer aux États-Unis. Dans une déclaration partagée sur leurs comptes officiels de médias sociaux, on peut lire : « Cela nous brise le cœur de ne pas vous voir pour ces prochains concerts. À nos fans, nouveaux et anciens, qui nous ont rejoints pour cette série de concerts – nous vous aimons tellement, merci pour cette aventure incroyable et pour nous avoir fait vibrer tous les soirs, nous reviendrons meilleurs que jamais, c’est promis. »

Plus tôt dans la journée (18 septembre), Navarro a partagé une nouvelle mise à jour avec les fans, suggérant que la dépendance de Jane était peut-être terminée.

Dans un nouveau post Instagram de Walt Whitman, le guitariste a évoqué les similitudes entre le célèbre écrivain et le groupe : « Peut-être qu’il n’a pas pu, comme nous, comprendre pleinement son propre travail car il a continuellement essayé de le réécrire, de l’ajouter et de l’élargir, renonçant au cycle de vie de son propre travail… tout comme nous l’avons fait. Il est peut-être plus simple de reconnaître quand quelque chose a disparu et d’apprendre de la leçon magique du deuil plutôt que de l’éviter et de rester dans un état constant d’insatisfaction. »

Bien que rien n’ait été officiellement confirmé concernant la fin de Jane, le message semble insinuer que le guitariste estime que le groupe a peut-être fait son temps.

La publication fait suite au partage par Navarro d’un message cryptique de lui sur scène avec la légende « Bonne nuit », et les membres se désabonnant mutuellement sur Instagram.

Suite à l’annonce de la pause, Navarro, Avery et Perkins ont partagé une déclaration avec les fans, citant les « problèmes de santé mentale » de Farrell comme le principal facteur de la séparation.

Avant l’annonce de la séparation, Etty Lau, l’épouse de Farrell, a également évoqué la situation et expliqué que « la frustration montait » au sein du groupe. Elle a reconnu qu’« il y avait eu beaucoup de tension et d’animosité entre les membres », ce qui est « la magie qui a rendu le groupe si dynamique ».

Ailleurs, le groupe a discrètement partagé son nouveau single « True Love » aujourd’hui (18 septembre) – un morceau qu’ils ont lancé lors d’un concert intime au Bush Hall de Londres plus tôt cette année.

Lors de leur tournée au Royaume-Uni et en Europe qui vient de s’achever, NME a donné au groupe une critique cinq étoiles pour leur concert au Roundhouse de Londres, qui a eu lieu quelques jours seulement après le spectacle au Bush Hall.

« De retour en pleine forme, les favoris des fans, dont « Mountain Song », « Ain’t No Right » et « Been Caught Stealing », arrivent en force et semblent avoir un nouveau souffle qui pousse l’ensemble vers de nouveaux sommets », peut-on lire.

« Non seulement Navarro saisit chaque occasion qui lui est offerte pour présenter un nombre vertigineux de licks électrisants, mais Perkins et Avery maintiennent la section rythmique avec suffisamment d’intensité pour faire honte à n’importe qui – tout en sachant télépathiquement quand jouer avec la dynamique et emmener les interprétations dans de nouvelles directions sonores. »