Dave Navarro rompt le silence après son accrochage avec Perry Farrell

Contenu de l’article Le guitariste de Jane’s Addiction, Dave Navarro, s’est exprimé pour la première fois après avoir été agressé sur scène par le chanteur du groupe, Perry Farrell, lors d’un concert à Boston la semaine dernière.

Contenu de l’article Dans son message, qui a été partagé sur sa page Instagram et signé par ses camarades de groupe, le bassiste Eric Avery et le batteur Stephen Perkins, Navarro, 57 ans, ont déclaré que les rockers alternatifs annulaient les dates restantes de leur tournée. Rédemption imminente « en raison d’un comportement persistant et des problèmes de santé mentale de notre chanteur Perry Farrell. »

Contenu de l’article «« Notre inquiétude pour sa santé et sa sécurité personnelle ainsi que pour la nôtre ne nous laisse aucune alternative. Nous espérons qu’il trouvera l’aide dont il a besoin », poursuit le message de Navarro. « Nous regrettons profondément de ne pas pouvoir venir en aide à tous nos fans qui ont déjà acheté des billets. Nous ne voyons aucune solution qui garantirait un environnement sûr sur scène ou qui nous permettrait de proposer de manière fiable une excellente performance chaque soir. Nos cœurs sont brisés. » Alors que le groupe de rock des années 90 se rapprochait de la fin de son concert vendredi soir à Boston, Farrell, 65 ans, a été vu dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux en train de crier dans son micro avant de se jeter sur Navarro, de heurter le guitariste avec son épaule puis d’essayer de le frapper. Farrell a dû être maîtrisé par les membres de l’équipe et Avery avant d’être évacué de la scène.

Contenu de l’article L’épouse de Farrell a déclaré que l’altercation est survenue après une « tension et une animosité » croissantes lors de la dernière tournée du groupe, que le quatuor a annulée lundi matin. « La frustration de Perry augmentait, nuit après nuit, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe », a écrit Etty Lau Farrell dans un Message Instagram. Dans son message, Etty a ajouté : « Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique. Eh bien, la dynamite était allumée. Perry s’est levé au visage de Dave et l’a mis en échec. »

Contenu de l’article Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Postmedia lundi après-midi, Farrell s’est excusé auprès de Navarro et des fans du groupe pour ses « actions pendant le spectacle de vendredi ». « Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le concert de vendredi », a écrit Farrell. « Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j’assume l’entière responsabilité de la façon dont j’ai choisi de gérer la situation. » À la suite de l’attaque, Jane’s a annulé les dates restantes de la tournée, qui comprenait un spectacle qui devait avoir lieu au Budweiser Stage de Toronto mercredi soir. « Le groupe a pris la décision difficile de prendre une pause en tant que groupe », a écrit le groupe dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. « En conséquence, ils annuleront le reste de la tournée. »

Contenu de l’article Dans sa longue explication, Etty a partagé « pourquoi » elle pensait que son mari, qui, selon elle, souffrait « d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs », s’en était pris à Navarro sur scène lors du spectacle de vendredi au Leader Bank Pavilion. Etty a déclaré que Farrell avait « perdu la tête » lorsque les membres du public à l’avant ont commencé à « l’insulter en disant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne pouvaient pas l’entendre ». Après l’explosion de colère de son mari, Etty a félicité Navarro pour son air « beau et cool au milieu d’une bagarre » et a déclaré que Farrell « était devenu une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi ». Mais elle a déclaré que son mari a fini par « s’effondrer et pleurer et pleurer » lorsqu’il a réalisé la gravité de ses actes. Après s’être formés au milieu des années 1980, les musiciens se sont séparés en 1991 au plus fort de leur popularité. Après leur dissolution, Farrell a formé Porno pour pyromanes avec les retrouvailles de Jane de temps à autre au cours des années suivantes.

En 2022, Navarro a fait l'impasse sur une tournée de retrouvailles alors qu'il continuait à lutter contre le COVID long. À l'époque, Farrell a déclaré Presse alternative qu'il n'était pas facile de trouver un remplaçant temporaire pour le six fois nominé aux Grammy. « Au début, j'avais beaucoup de poids sur les épaules », a-t-il déclaré. « C'était notre tournée de retour juste après la COVID, et nous n'avions pas Dave. Jane's est un groupe unique, et vous ne pouvez pas simplement prendre n'importe quel guitariste et il le reprendra. C'est de Dave Navarro dont nous parlons – ce sont de grandes chaussures à remplir », a-t-il déclaré.

