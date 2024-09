Dave Navarro quitte Jane’s Addiction avec un nouveau projet ?

Dave Navarro n’a pas mis longtemps à passer à autre chose !

Après quelques revers, notamment l’annulation de la tournée de retrouvailles du reste du groupe Jane’s Addiction après que le chanteur Perry Farrell ait frappé le guitariste électrique à la poitrine pendant son solo.

Le groupe a sorti son premier single en 34 ans et a également marqué le retour de Navarro sur scène après sa bataille contre le Covid, avec le retour de Jane’s Addiction.

Cependant, Navarro verrait désormais le groupe continuer à sortir de nouvelles musiques, avec leur dernier single, intitulé, L’amour vraiayant été libéré le 18 septembre.





Même si cela a été un parcours en montagnes russes pour Jane’s Addiction, le guitariste s’est retrouvé à poursuivre une nouvelle aventure, en annonçant son tout nouveau matériel : une pédale wah signature Cry Baby.

De plus, les produits ont été conçus en collaboration avec la marque new-yorkaise de mode et de streetwear, Supreme.

Révélant la nouvelle via ses plateformes de médias sociaux, Navarro a écrit : « Super excité de travailler sur cette collaboration avec @supremenewyork et @jimdunlopusa », ajoutant : « Le wah #crybaby a toujours été un incontournable sur ma planche et maintenant il est disponible avec une quantité incroyable de @supremenewyork steeeeeeeeeeze ! »