Dave Navarro présente ses excuses alors que Jane’s Addiction sort discrètement son nouveau single

Le guitariste de Jane’s Addiction, Dave Navarro, a présenté ses excuses aux groupes de soutien touchés par l’annulation de leur tournée, alors que le groupe de rock a sorti discrètement son nouveau single « True Love ».

La tournée de retrouvailles du groupe s’est terminée brusquement après une altercation dramatique entre Navarro et son camarade de groupe Perry Farrell, au cours de laquelle le chanteur s’est affronté à lui et lui a lancé un coup de poing avant d’être traîné hors de la scène par les membres de l’équipe.

Peu de temps après, Farrell a présenté ses excuses à Navarro, à ses camarades de groupe et à leurs fans, ce qui a été suivi par l’annonce que les spectacles restants de Jane’s Addiction avaient été annulés.

Navarro a marqué la sortie de « True Love » jeudi avec une nouvelle déclaration sur Instagram, accompagnée d’un clip visuel accompagnant la chanson.

« Un nouveau morceau de Jane’s Addiction est sorti aujourd’hui, ‘True Love’ », a-t-il écrit. « Je suis fier du travail que nous avons fait sur cette chanson, mais je suis également attristé par le fait que vous ne l’entendrez probablement jamais en live.

« J’aimerais également présenter mes excuses publiques à notre équipe, @crawlersband et son équipe, ainsi qu’à @loveandrocketsofficial et son équipe. Merci d’avoir été nos compagnons de voyage aussi longtemps que vous l’avez fait. »

Il a conclu : « Je suis attristé que les choses se soient terminées de cette façon et que tant d’emplois aient été perdus à cause de cela. Que nos cœurs se réconcilient tous ensemble. »

Plus tôt cette semaine, Navarro a partagé une déclaration commune avec le bassiste Eric Avery et le batteur Stephen Perkins, citant le « comportement continu » de Farrell comme l’un des principaux facteurs derrière l’annulation de la tournée.

« En raison d’un comportement persistant et des problèmes de santé mentale de notre chanteur Perry Farrell, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’avons pas d’autre choix que d’interrompre la tournée américaine actuelle », indique le communiqué, publié tard lundi 16 septembre.

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

« Notre inquiétude pour sa santé et sa sécurité personnelle ainsi que pour la nôtre ne nous laisse aucune alternative. Nous espérons qu’il trouvera l’aide dont il a besoin.

« Nous regrettons profondément de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tous nos fans qui ont déjà acheté des billets. Nous ne voyons aucune solution qui nous permettrait de garantir un environnement sûr sur scène ou de proposer de manière fiable un excellent spectacle tous les soirs.

« Nos cœurs sont brisés. Dave, Eric et Stephen. »

Jane’s Addiction a annulé ses dates de tournée restantes après une altercation entre le chanteur Perry Farrell (à droite) et le guitariste Dave Navarro (Getty)

Dans une déclaration distincte vue par L’IndépendantFarrell a déclaré : « Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le spectacle de vendredi.

« Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j’assume l’entière responsabilité de la façon dont j’ai choisi de gérer la situation. »

La dernière déclaration de Navarro suggère qu’il n’envisage aucune réunion dans le futur.