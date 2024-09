Dave Navarro pleure la tournée Jane’s Addiction et est prêt à passer à autre chose

Si vous vous demandez ce que le split de Jane’s Addiction et le révolutionnaire « Leaves of Grass » de Walt Whitman ont en commun, laissez le rockeur Dave Navarro vous éclairer.

C’est-à-dire faire le deuil d’une perte au lieu de rester « dans un état constant d’insatisfaction ».

Le guitariste de Jane’s Addiction a utilisé le livre du poète de 1855 pour réfléchir aux problèmes récents du groupe, inspiration de dessin extrait de la pièce prisée de la littérature romantique américaine pour son analyse introspective.

«[I]« Il m’est venu à l’esprit qu’il y a un fort parallèle entre son travail et le nôtre », a écrit le rockeur mardi sur Instagram, un jour après que Jane’s Addiction a annoncé qu’il prenait « un peu de temps libre en tant que groupe » et a annulé le reste de sa tournée américaine en raison de conflits internes.

« Les feuilles représentent le cycle de la vie et de la mort, mais il a continué à travailler sur ce corpus de poèmes jusqu’à sa propre mort en 1892 », a écrit Navarro à propos de Whitman. « Peut-être, comme nous, était-il incapable de comprendre pleinement son propre travail car il essayait continuellement de le réécrire, de l’ajouter et de l’élargir, en renonçant au cycle de vie de son propre travail… tout comme nous l’avons fait. »

« Il est peut-être plus simple de reconnaître quand quelque chose a disparu et d’apprendre de la leçon magique du deuil plutôt que de l’éviter et de rester dans un état constant d’insatisfaction », a-t-il réfléchi.

Lundi, les chanteurs de « Jane Says » ont brusquement annulé le reste de la tournée de retrouvailles du groupe après qu’une bagarre sur scène a annulé le spectacle de vendredi à Boston. déclaration initiale Le chanteur Perry Farrell a été accusé de prendre du temps libre, ce qui a été suivi d’une violente invective attribuée aux membres du groupe, soulignant ses « problèmes de santé mentale » après son altercation avec Navarro lors du spectacle au Leader Bank Pavilion. semblait frapper Navarro, et une bagarre ultérieure fut interrompue par l’équipe de scène. L’épouse de Farrell, Etty Lau Farrell, devint plus tard allégué que le bassiste Eric Avery « a mis Perry dans une prise de tête et l’a frappé au ventre trois fois », puis s’est excusé auprès du public pour avoir mis fin au spectacle plus tôt.

« En raison d’un comportement persistant et des problèmes de santé mentale de notre chanteur Perry Farrell, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’avons pas d’autre choix que d’interrompre la tournée américaine actuelle », ont déclaré le guitariste Navarro, le bassiste Avery et le batteur Stephen Perkins dans une déclaration commune « Notre inquiétude pour sa santé et sa sécurité personnelle ainsi que la nôtre ne nous laisse aucune alternative. Nous espérons qu’il trouvera l’aide dont il a besoin », a-t-il écrit lundi sur Instagram.

Quelques heures plus tard, Farrell a présenté des excuses personnelles pour avoir atteint un « point de rupture » qui a abouti à son « comportement inexcusable ».

« Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le concert de vendredi », a déclaré Farrell dans une déclaration au Times. « Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j’assume l’entière responsabilité de la façon dont j’ai choisi de gérer la situation. »

Par ailleurs, Navarro a fait part de ses remords aux groupes d’ouverture que Jane’s Addiction avait engagés lors de la tournée malheureuse, les rockers vétérans Love & Rockets et Crawlers.

« Je voudrais personnellement m’excuser auprès de @loveandrocketsofficial et @crawlersband et de leurs équipes pour un résultat aussi terrible de ce qui avait commencé comme une tournée incroyablement magique », a écrit Navarro dans sa story Instagram depuis expirée.

« @loveandrockets sont mes héros et je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de me produire sur la même scène qu’eux pendant aussi longtemps. Cela a vraiment été un honneur », a-t-il ajouté (via Fil de fer).

Les musiciens ont annulé les 15 concerts restants, moins d’un mois après que Live Nation a ajouté sept dates à la tournée Jane’s Addiction. Avant d’annuler, le groupe s’est excusé samedi auprès des fans « pour les événements qui se sont déroulés » vendredi, puis a annulé un concert à Bridgeport, dans le Connecticut, qui était prévu dimanche.

Les chanteurs de « Nothing’s Shocking » et de « Ritual de lo Habitual » étaient des amis de lycée qui ont formé le groupe pionnier pré-grunge de Californie en 1985, en fusionnant leurs influences métal, punk, new wave et goth. Ils ont annoncé leur séparation en 1991, mais se sont réunis cette année pour la première fois en 14 ans, jouant au YouTube Theater d’Inglewood le mois dernier avec la formation originale : Farrell, Navarro, Avery (qui avait choisi de ne pas participer à plusieurs tournées de retrouvailles précédentes) et Perkins.