Dave Navarro laisse entendre que la dépendance de Jane est terminée

Après l’annulation de la tournée de Jane’s Addiction suite à une altercation physique sur scène entre membres du groupe, le guitariste Dave Navarro a laissé entendre que le légendaire groupe de rock alternatif était terminé. La révélation a été faite via un nouveau post Instagram dans lequel Navarro se lamente : « Je suis dégoûté que les choses se soient terminées de cette façon. »

Vendredi dernier (13 septembre), le chanteur Perry Farrell a bousculé et frappé Navarro sur scène lors d’un concert à Boston. Alors que le chanteur était éloigné du guitariste, il semblerait que le bassiste Eric Avery ait porté quelques coups à Farrell. L’incident a conduit Jane’s Addiction à annuler le reste de sa tournée avec Love and Rockets. Une déclaration de Navarro, Avery et du batteur Stephen Perkins a fait état du comportement erratique de Farrell et de ses « problèmes de santé mentale », tandis que Farrell lui-même s’est excusé auprès de Navarro et des fans du groupe.

Mercredi (18 septembre), à ​​la suite de l’annulation de la tournée, Jane’s Addiction a sorti son nouveau single « True Love ». Il semblerait désormais que ce soit le chant du cygne du groupe.

« Un nouveau morceau de Jane’s Addiction est sorti aujourd’hui, ‘True Love’. Je suis fier du travail que nous avons fait sur cette chanson, mais je suis également attristé par le fait que vous ne l’entendrez probablement jamais en live », a écrit Navarro tard mercredi soir sur Instagram.

Il a poursuivi : « J’aimerais également présenter mes excuses publiques à notre équipe, @crawlersband et son équipe et à @loveandrocketsofficial et son équipe. Merci d’avoir été nos compagnons de voyage aussi longtemps que vous l’avez fait. Je suis dégoûté que les choses se soient terminées de cette façon et que tant d’emplois aient été perdus à cause de cela. Que nos cœurs se réconcilient tous ensemble. »

L’hypothèse selon laquelle les fans n’entendront peut-être jamais la nouvelle chanson en live laisse entendre que Jane’s Addiction s’est séparé, même si le groupe n’a pas encore donné de nouvelles officielles. Ce ne serait pas la première fois qu’ils se sépareraient au cours de leur carrière tumultueuse, puisqu’ils s’étaient déjà séparés au plus fort de leur gloire en 1991.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, cette récente tournée a marqué la première fois en 14 ans que Jane’s Addiction présentait les quatre membres classiques du groupe : Farrell, Navarro, Avery et Perkins.

Voir le message Instagram de Dave Navarro ci-dessous.