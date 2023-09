Dave McCormick prêt à collecter des fonds pour le Sénat de Pennsylvanie

Un mois avant l’annonce attendue jeudi par Dave McCormick de sa deuxième candidature à un siège au Sénat américain depuis la Pennsylvanie, il était l’invité d’honneur d’une soirée organisée par la créatrice de mode Tory Burch dans son immense domaine des Hamptons, selon plusieurs participants.

McCormick, l’ancien PDG du géant des hedge funds Bridgewater Associates, était entouré du Who’s Who de Wall Street alors qu’ils célébraient son nouveau livre, « Superpower in Peril ».

Parmi les plus de 100 participants, il y avait d’anciens Goldman Sachs les dirigeants Lloyd Blankfein, Steven Mnuchin et Gary Cohn, selon les personnes présentes.

Les autres invités étaient David Solomon, actuel PDG de Goldman Sachs, et Bob Steel, vice-président du géant de la banque d’investissement Perella Weinberg.

Mnuchin a été secrétaire au Trésor sous l’ancien président Donald Trump, tandis que Cohn était l’un des principaux conseillers économiques de Trump.

Beaucoup de ceux qui ont assisté à la fête ont signalé en privé qu’ils soutiendraient probablement McCormick dans sa tentative de renverser le sénateur Bob Casey, le démocrate sortant, grâce à des dons de campagne ou à des efforts de collecte de fonds, selon des personnes proches de leurs projets.

Parmi les autres bailleurs de fonds probables figurent Paul Singer, président du géant de l’investissement Elliot Investment Management, et Pierre noire PDG Steve Schwarzman.

Une porte-parole de Goldman Sachs a refusé de commenter. Les représentants de McCormick, Burch, Mnuchin Cohn, Singer et Schwarzman n’ont pas immédiatement renvoyé leurs demandes de commentaires à CNBC.

Steel a déclaré à CNBC qu’il prévoyait de soutenir McCormick, car les deux sont proches depuis des années.

Steel a déclaré que l’événement au domicile de Burch était une « fête du livre » où aucune politique n’était discutée.

Mais Steel a déclaré: « Il existe certainement un diagramme de Venn des personnes qui ont assisté à la soirée du livre et des personnes qui veulent aider Dave ou aider Dave à nouveau. »

McCormick, qui s’est séparé son séjour entre le Connecticut et la Pennsylvanie, devrait annoncer sa campagne contre Casey jeudi, selon NBC News.

McCormick envisage de faire son annonce à Pittsburgh, a rapporté l’Associated Press.

Singer et d’autres riches donateurs prévoient de se rassembler vendredi pour un briefing stratégique soutenu par le super PAC pro-McCormick, Keystone Renewal, selon un invité.

McCormick et son épouse Dina Powell McCormick, qui travaillait auparavant chez Goldman Sachs, devraient être à l’appel, a expliqué cette personne.

Dave McCormick a travaillé au département du Trésor de l’administration Bush. Dina a travaillé dans les administrations Bush et Trump.

Ceux qui ont refusé d’être nommés dans cette histoire l’ont fait sous couvert d’anonymat afin de parler librement de questions privées.

Si ces dirigeants finissent par investir de l’argent dans la course, cela indiquerait à quel point la campagne globale pour le siège de Casey coûtera cher.

Cela marquerait également la dernière élection au cours de laquelle McCormick voit une vague de riches donateurs se joindre à lui, car nombre de ces chefs d’entreprise ont soutenu son échec à la primaire de 2022 pour le siège du Sénat de Pennsylvanie actuellement détenu par le démocrate John Fetterman.

La dernière fois que McCormick s’est présenté au Sénat, son principal rival à la primaire républicaine était l’animateur de télévision, le Dr Mehment Oz.

Les deux hommes ont fini par dépenser plus de 40 millions de dollars de leur propre argent pour les campagnes, et des millions supplémentaires ont été collectés auprès d’autres contributeurs, selon les données d’OpenSecrets.

Oz a fini par battre McCormick lors de cette primaire après que l’animateur de télévision chevronné ait reçu l’approbation du président de l’époque, Donald Trump. Oz a ensuite perdu contre Fetterman.

Les campagnes Oz et Fetterman ont récolté plus de 120 millions de dollars au total au cours du cycle électoral de 2022, selon OpenSecrets.

Les dépenses pendant la campagne électorale générale, après avoir inclus les investissements des comités d’action politique de soutien, ont fini par dépasser 350 millions de dollars, selon les données.

Il s’agissait de l’une des courses sénatoriales les plus coûteuses du cycle 2022.

Les stratèges politiques affirment qu’une bataille entre Casey et McCormick en 2024 pourrait dépasser ce chiffre.

« Casey et McCormick peuvent tous deux apporter plus de ressources à la lutte que les nouveaux candidats Oz et Fetterman », a déclaré à CNBC Alex Conant, ancien assistant politique du sénateur républicain Marco Rubio et associé chez Firehouse Strategies.

« C’est une année présidentielle, donc les médias coûteront encore plus cher. La Pennsylvanie est un État incontournable pour les deux partis, donc il n’y aura aucune retenue. »

Christian Ferry, qui a travaillé auparavant pour le sénateur républicain Lindsey Graham et le regretté sénateur républicain John McCain, a déclaré : « À chaque cycle, ces totaux continuent d’augmenter.

« Et étant donné la nature compétitive de la course à 2022 et l’importance de ce siège pour les deux camps dans une année présidentielle, je ne serais pas du tout surpris de voir le total égalé et dépassé », a déclaré Ferry.

La course compte déjà des groupes extérieurs qui se positionnent pour dépenser gros dans la course McCormick contre Casey.

Le PAC majoritaire au Sénat, un super PAC qui soutient les démocrates candidats aux sièges du Sénat, a envoyé un courrier électronique jeudi avant l’annonce de McCormick, visant le bilan commercial de l’ancien PDG de Bridgewater et la façon dont il a vécu dans le Connecticut.

Le Parti démocrate de Pennsylvanie a publié un rapport en ligne vidéo déchirant McCormick avec un message similaire.

McCormick a aurait On lui a promis le soutien du Senate Leadership Fund, un super PAC aligné sur le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell du Kentucky.

Americans for Prosperity Action, un super PAC financé en partie par Koch Industries, a déjà approuvé McCormick, un signe qu’ils sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour le soutenir contre Casey.

Pendant ce temps, McCormick passait du temps dans le domaine historique de Burch avec certains de ces mêmes riches dirigeants d’entreprise qui sont susceptibles d’aider à financer une campagne coûteuse.

Burch est propriétaire de l’extravagant domaine Westerly à Southampton, sur Long Island, New York.

Sa résidence s’étend sur 15 000 pieds carrés et est connue pour être l’une des « plus grandes maisons » de la riche enclave des Hamptons, selon le magazine Architectural Design.

Le domaine est considéré comme l’un des « domaines les plus importants de l’est de Long Island » et comprend 25 salles, dont une « immense salle de bal et une grande terrasse qui ont préparé le terrain pour des événements sociaux légendaires des membres de l’élite de la société de Southampton et de Palm Beach », selon à un autre revueleader des domaines du monde.

La maison comprend également « une remise en brique, un court de tennis, une piscine, un pavillon et un jardin en contrebas qui ornent le terrain mélodieux », indique le magazine.

Burch a payé environ 16 millions de dollars pour la succession, selon Jour d’actualité.