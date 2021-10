Dave Limp d’Amazon dit que le robot domestique Astro a commencé comme dispositif de sécurité

Dave Limp d’Amazon, qui dirige la division matériel du détaillant en ligne, a déclaré que le saut de l’entreprise dans les robots domestiques cette semaine a commencé en mettant l’accent sur la sécurité, puis s’est développé en un produit qui peut également livrer un verre ou prendre un appel vidéo.

« Nous avons écrit un document dans lequel nous pensions que les clients aimeraient particulièrement les aspects de sécurité d’un robot domestique », a déclaré Limp à Jon Fortt de CNBC dans une interview diffusée vendredi sur « TechCheck ». « Il a depuis évolué pour couvrir beaucoup plus de surface que cela, mais c’était le genre d’idée original. »

Amazon a construit une gamme de périphériques matériels au fil des ans, de ses premières liseuses Kindle aux tablettes modernes, en passant par les haut-parleurs intelligents à commande vocale et un téléviseur intelligent. Mais son dernier appareil, un robot alimenté par Alexa appelé Astro, est peut-être le plus ambitieux à ce jour.

Amazon a dévoilé Astro mardi lors de son événement annuel sur le matériel. L’entreprise a commencé à expérimenter des robots dans ses propres entrepôts avant de finalement développer un produit de consommation. Limp a déclaré qu’Amazon avait passé les quatre dernières années à travailler sur l’appareil.

Astro est doté de capteurs qui lui permettent de naviguer en douceur dans toute la maison et autour des objets, a déclaré Amazon. Il comprend deux puces Qualcomm qui alimentent des fonctionnalités telles que l’identification visuelle, ce qui lui permet de reconnaître un utilisateur par rapport à un autre. Astro peut patrouiller votre maison de manière autonome, répondre aux commandes et envoyer des rappels.

Alors qu’Amazon a généralement ciblé les économes avec ses haut-parleurs Echo et ses clés de diffusion TV à moindre coût, l’Astro commence à 1 000 $ pour les utilisateurs qui reçoivent une invitation pour un accès anticipé et coûtera 1 500 $ pour ceux qui l’achètent au lancement.

« Nous constatons toujours que certains de nos produits les plus volumineux sont ceux qui coûtent environ 50 $ », a déclaré Limp. « Cela étant dit, certaines de ces marques existent depuis un certain temps et, à ce moment-là, les clients nous demandent d’ajouter plus de fonctionnalités. »

Les récentes mises à niveau de la technologie de la maison intelligente, telles que les capteurs et les processeurs, ont permis à Amazon d’envisager de lancer un robot alimenté par Alexa, a ajouté Limp.

« La combinaison de ce genre de choses nous a enthousiasmés, eh bien, nous devrions commencer là-dessus », a-t-il déclaré.

Amazon compte toujours sur le commerce électronique, le cloud computing et désormais la publicité pour l’essentiel de ses revenus, et il ne ventile pas les ventes d’appareils. La société considère généralement les appareils comme un moyen d’amener les consommateurs à utiliser d’autres services, tels que l’expédition Prime ou le streaming de musique et de vidéos.

