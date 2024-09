Dave Grohl s’implique dans une controverse « intime »

Dave Grohl vient de se retrouver plongé dans la controverse.

Le célèbre musicien américain est accusé d’une liaison depuis 15 ans et une photo de lui avec sa maîtresse commence enfin à faire le tour d’Internet.

Selon les rapports de Courrier quotidienle média a « obtenu en exclusivité une photo du couple ensemble à partir d’un ancien compte Instagram ».

Sur la photo, on peut voir Grohl portant un t-shirt noir et à côté de lui se trouve une femme qui serait connue sous le nom d’Annaliese Nielsen portant une chemise rayée noire et blanche.

« L’ancien colocataire de Nielsen, Tyler Ammons, a déclaré DailyMail.com « Elle a rencontré Grohl chez elle dans le quartier de Highland Park à Los Angeles, qu’elle a voyagé avec la rock star et que Nielsen a partagé des captures d’écran de leurs messages intimes et affectueux avec ses amis », a également rapporté le média.

« Nielsen a reconnu avoir rencontré Grohl, mais a nié avec véhémence les allégations de liaison. « Je n’ai pas parlé à Dave depuis des années », a-t-elle déclaré. DailyMail.com« Je le connaissais à peine. » Rien ne prouve que Nielsen soit la mère secrète de la nouvelle fille de Grohl.