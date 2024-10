Dave Grohl repéré sans alliance au milieu d’un scandale

Dave Grohl a été repéré sans son alliance.

L’ancien batteur de Nirvana, 55 ans, a admis de façon dramatique plus tôt ce mois-ci qu’il avait eu un enfant en dehors de son mariage avec sa femme de longue date, Jordyn Blum, 48 ans, et près de quatre semaines plus tard, il a été photographié en train de faire des courses à Encino, en Californie.

Il a été vu portant un T-shirt noir, un pantalon kaki et une casquette de baseball – son alliance étant notamment absente de sa main.

Au milieu de violentes réactions contre Dave, son ex-petite amie Jennifer Finch se tiendrait aux côtés du rockeur.

Jennifer, qui faisait partie du groupe punk rock L7, aurait déclaré que le musicien « faisait tout ce qu’il pouvait pour sa famille » et « donnait tout ce qu’il pouvait malgré la situation compliquée ».

Dave, qui a des filles Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia Saint, 10 ans, avec sa femme Jordyn, a avoué sur Instagram qu’il avait eu un quatrième enfant hors mariage.

Il a déclaré : « Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage.

«J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.

Dave n’a pas révélé l’identité de sa maîtresse ou de leur enfant et a signé son aveu en disant que lui et sa famille étaient « reconnaissants » pour la « considération du public envers tous les enfants impliqués » alors qu’ils « avançaient ensemble ».

Sa femme doit encore parler publiquement de la liaison de Dave, mais elle a également été vue sans son alliance quelques semaines avant l’aveu de sa liaison.

Plusieurs sources l’ont dit Personnes elle connaît « depuis un moment » l’existence de son nouvel enfant.

L’une d’elles a déclaré : « Elle a été choquée lorsqu’elle a découvert l’existence du bébé. Ses amis sont comme une famille et ils se sont ralliés à elle.