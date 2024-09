Dave Grohl partage qu’il est devenu père « en dehors de mon mariage »

Dave Grohl a partagé qu’il était devenu père en dehors de son mariage avec sa femme Jordan Blum – mais qu’il « faisait tout ce qu’il pouvait pour regagner la confiance » de sa famille.

Le chanteur des Foo Fighters a révélé sur son compte Instagram officiel aujourd’hui (mardi 10 septembre) qu’il était devenu père d’une petite fille avec une personne hors mariage. Lui et Blum ont trois filles : Violet, Harper et Ophelia.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble », peut-on lire dans le communiqué.

Violet et Harper ont depuis désactivé leurs comptes Instagram. Violet s’est fait connaître ces dernières années pour avoir fait une tournée avec Foo Fighters aux côtés de son père et apparaît sur le morceau de 2023 du groupe « Show Me How » de leur album émotionnel « But Here We Are » – écrit à la suite de la perte de la mère de Grohl, Virginia, et du regretté batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins.