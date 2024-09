Dave Grohl nie la publication virale affirmant qu’il s’agit de son enfant illégitime : « 100 % faux »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le chanteur des Foo Fighters, Dave Grohl, met fin aux rumeurs.

Une publication sur les réseaux sociaux est devenue virale sur Instagram, affirmant que Grohl était le père d’un enfant illégitime. Le représentant du musicien a déclaré à Fox News Digital que cette affirmation était « 100 % fausse ».

Mercredi, un compte de réseau social a partagé une photo du doigt d’une femme tenant celui de son bébé avec une longue légende sous-entendant que Grohl était le père, selon Page Six. La publication et le compte semblent avoir depuis été supprimés.

« Ma douce Roxie Junie Grohl, être ta maman a déjà été l’expérience la plus incroyable de ma vie », a indiqué la légende, selon Page Six. « Chaque jour, je tombe davantage amoureuse de toi et de ce nouveau rôle. »

DAVE GROHL DES FOO FIGHTERS ADMET AVOIR UN ENFANT HORS MARIAGE

La légende ajoutait que Grohl avait été « par [her] « à ses côtés tout au long de la grossesse » et a partagé qu’elle était « reconnaissante pour son amour et son soutien ».

« 100% faux. » — Le représentant de Dave Grohl

Dans une déclaration à TMZ, la personne qui a partagé la publication sur les réseaux sociaux a déclaré : « Je suis désolé, c’était une fausse page. Nous voulions juste des abonnés ! Nous sommes mineurs ! »

La publication virale survient quelques jours après que Grohl a anticipé le scandale et admis avoir trompé sa femme et avoir engendré un enfant hors mariage.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a-t-il partagé sur les réseaux sociaux. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle.

« J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Grohl et sa femme Jordyn Blum ont été aperçus en train d’assister à une Tennis de Wimbledon se sont rencontrés au cours de l’été. Le couple était assis dans la loge royale aux côtés de David Beckham.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

Le premier mariage de Grohl avec la photographe Jennifer Leigh Youngblood en 1994 s’est terminé par un divorce trois ans plus tard, suite à des allégations d’infidélité de sa part, selon The Guardian.

Il a rencontré l’ancien mannequin Jordyn Blum en 2001, et le couple s’est marié deux ans plus tard, en 2003.

Le couple a trois filles : Violet, Harper et Ophelia.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Blum est crédité comme co-réalisateur du clip vidéo « Walking a Line » des Foo Fighters de 2002, qui comprenait des images de groupe de rock sa tournée.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.