Dave Grohl, membre des Foo Fighters, a eu un enfant hors mariage

Le musicien Dave Grohl a partagé quelques nouvelles personnelles sur sa famille.

Le leader des Foo Fighters a annoncé qu’il était récemment redevenu père, écrivant dans un déclaration sur sa page Instagram mardi, que sa nouvelle petite fille était née « en dehors » de son mariage avec sa femme Jordyn Blum.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a écrit Grohl. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. »

« J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon », a poursuivi l’ancien membre du groupe Nirvana dans son communiqué. « Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Un représentant de Grohl n’a pas fait d’autres commentaires au-delà de la déclaration Instagram.

Grohl est marié à Blum, un réalisateur, depuis 2003. Ils partagent trois filles – Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

La légende du rock and roll n’a partagé aucune information sur la mère de sa nouvelle petite fille dans son message de mardi.

Grohl et Blum ont gardé leur relation et leur vie de famille en grande partie privées au fil des ans, apparaissant périodiquement en famille sur les tapis rouges ensemble.

Ils étaient récemment vu assister ensemble à Wimbledon à Londres en juillet lors de l’étape européenne de la tournée des Foo Fighters.