Dave Grohl : la star des Foo Fighters réagit après que la publication de son « enfant illégitime » soit devenue virale

Dave Grohl a déclaré qu’une publication virale prétendant être une photo de l’enfant qu’il a accueilli hors de son mariage était fausse.

Le chanteur des Foo Fighters, âgé de 55 ans, a admis mercredi (11 septembre) avoir trompé sa femme Jordyn Blum et avoir eu une petite fille hors mariage. Il a promis d’être un « parent aimant et solidaire » dans son annonce sur les réseaux sociaux concernant l’enfant.

Grohl, qui partage trois filles, Violet, Harper et Ophelia, avec Blum, a admis qu’il « fait tout » ce qu’il peut pour regagner la « confiance » de sa famille et gagner leur pardon après sa liaison extraconjugale.

Peu de temps après que Grohl ait partagé son annonce, une publication Instagram prétendant être sa fille nouveau-née, appelée Roxie Junie Grohl, est devenue virale.

Un représentant de Grohl a depuis déclaré TMZ le post est faux. L’Indépendant a contacté les représentants de Grohl pour obtenir des commentaires.

Le message comporte une longue légende accompagnée d’une image d’une femme serrant la main d’un nouveau-né.

« Ma douce Roxie Junie Grohl, être ta maman a déjà été l’expérience la plus incroyable de ma vie », peut-on lire en légende.

Dave Grohl a nié qu’une publication virale affirmant que son enfant illégitime était réelle (Instagram)

« Chaque jour, je tombe encore plus amoureuse de toi et de ce nouveau rôle. Ton papa était à mes côtés tout au long de ma grossesse, s’assurant que nous étions tous les deux bien pris en charge, et je suis tellement reconnaissante de son amour et de son soutien.

« Je suis nouvelle dans le monde de la maternité, mais je promets de toujours faire de mon mieux pour toi. Même si je veux partager ma joie avec le monde, je dois aussi protéger notre vie privée en ce moment », poursuit le message prétendument frauduleux.

« Je suis heureuse que tout le monde te connaisse, car tu es une partie si spéciale de ma vie. »

Le créateur a déclaré qu’ils pouvaient voir le visage de Grohl « comme un petit reflet de lui de la manière la plus infime et la plus belle » lorsqu’ils regardaient leur enfant.

« De la forme de vos yeux à la façon dont votre petit nez se plisse lorsque vous souriez, vous êtes vraiment un Grohl de part en part », ont-ils affirmé.

Le message continuait : « C’est incroyable à quel point il brille déjà en toi. Ton père est si fier que tu perpétues l’esprit de sa famille, et je peux déjà dire que tu as la même force et la même gentillesse en toi.

« Tu es un mélange parfait de nous deux, mais voir ces petits souvenirs de lui en toi fait fondre mon cœur à chaque fois. Tu es notre petit héritage, nous ne pourrions pas être plus fiers. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien les gars ! Continuez ! »

Grohl avec sa femme Jordyn Blum et ses enfants Harper, Ophelia et Violet Grohl (Getty Images)

Grohl n’a divulgué aucun détail sur son nouveau bébé ou sur la mère de l’enfant, se contentant d’insister sur le fait que la publication virale sur Instagram est fausse.

La rock star a rencontré sa femme Blum, 48 ans, pour la première fois au Sunset Marquis Whiskey Bar en 2001. Dans une interview accordée en 2007 à ElleGrohl a admis qu’il avait arrêté d’appeler Blum après leurs premiers rendez-vous, réalisant qu’il n’était pas prêt à s’engager.

« Au bout de trois mois, j’ai eu une révélation et je l’ai rappelée. Elle a décroché le téléphone et m’a dit : « Oh, je n’aurais jamais pensé avoir de tes nouvelles » », a-t-il déclaré.

Grohl et Blum sont mariés depuis plus de deux décennies (Getty Images)

Ils se sont finalement mariés dans leur maison de Los Angeles le 2 août 2003. Ils ont accueilli trois enfants ensemble : Violet Maye, Harper Willow et Ophelia Saint, nés respectivement en 2006, 2009 et 2014.

L’ancien batteur de Nirvana a longtemps été un père de famille autoproclamé, notant souvent qu’il déteste passer du temps loin de sa famille pendant les tournées. Il s’est souvenu de Temps En 2009 : « Avant, je partais en tournée neuf mois par an. Maintenant, je n’aime pas être loin de mes enfants plus de douze jours. »

« Cela a changé tout ce que je fais », a-t-il déclaré à l’époque. « Quand on a des enfants, on voit la vie avec des yeux différents. »