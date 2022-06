Dave Grohl joue avec Paul McCartney à Glastonbury dans le premier spectacle depuis la mort de Taylor Hawkins

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sir Paul McCartney a amené Dave Grohl sur scène lors de son apparition en tête d’affiche au festival de Glastonbury samedi soir en Angleterre, marquant la première performance de Grohl depuis la mort de son ami et batteur de longue date des Foo Fighters Taylor Hawkins en mars.

Le dernier spectacle du musicien de 53 ans était avec Hawkins à Lollapalooza Chili le 20 mars. Hawkins est décédé dans sa chambre d’hôtel à Bogotá, en Colombie, le 25 mars.

Bien qu’une cause officielle de décès soit toujours en attente, un test de toxicologie urinaire a confirmé qu’au moins 10 substances psychoactives se trouvaient dans le système de Hawkins au moment de sa mort.

McCartney a accueilli Grohl sur scène à bras ouverts alors que des milliers de fans regardaient le plateau à Worthy Farm.

“J’ai une petite surprise pour vous. Mon ami de la côte ouest de l’Amérique, Dave Grohl”, a annoncé McCartney.

Le duo a interprété ” I Saw Her Standing There ” et ” Band on the Run ” avant que Bruce Springsteen ne les rejoigne sur scène.

“Je jure que je ne manquerais jamais d’être sur scène avec vous en ce moment”, a déclaré Grohl.

McCartney, qui a récemment célébré son 80e anniversaire, a intronisé les Foo Fighters au Rock & Roll Hall of Fame en novembre avant de monter sur scène pour se produire avec le groupe.

Grohl est resté largement à l’écart des projecteurs depuis la mort de Hawkins. Le batteur est décédé à l’âge de 50 ans et a joué avec les Foo Fighters 25 ans.

Les rapports de toxicologie ont confirmé que Hawkins avait au moins 10 substances psychoactives différentes dans son corps, dont “THX (Marijuana), des antidépresseurs tricycliques, des benzodiazépines et des opioïdes, entre autres”, lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa chambre à l’hôtel Four Seasons Casa Medina, le a déclaré le bureau du procureur général de Colombie dans un document qu’il avait partagé sur Twitter à l’époque.

Peu de temps après sa mort, le groupe a annulé ses dates de tournée.

“C’est avec une grande tristesse que Foo Fighters confirme l’annulation de toutes les dates de tournée à venir à la lumière de la perte ahurissante de notre frère Taylor Hawkins”, a déclaré un porte-parole du groupe dans un communiqué. “Nous sommes désolés et partageons la déception de ne pas nous voir comme prévu. Au lieu de cela, prenons ce temps pour pleurer, guérir, rapprocher nos proches et apprécier toute la musique et les souvenirs que nous ‘ai fait ensemble.”

Les Foo Fighters ont récemment annoncé deux concerts hommage à Londres et à Los Angeles plus tard cette année pour honorer Hawkins et son héritage.

Les spectacles sont prévus le 3 septembre au stade de Wembley à Londres et le 27 septembre au Kia Forum à Inglewood, en Californie, et mettront en vedette “ses camarades de groupe et ses inspirations jouant les chansons dont il est tombé amoureux et celles qu’il a donné vie “, a déclaré le groupe dans un communiqué. Les files d’attente pour chaque spectacle seront annoncées à une date ultérieure.

Hawkins, un habitant du sud de la Californie avec des légions de fans à travers le monde, était le batteur de tournée d’Alanis Morrissette lorsqu’il a rejoint Foo Fighters en 1997. Il a joué sur les albums les plus vendus du groupe, notamment “One by One” et “On Your Honor”. et sur des singles à succès, dont “My Hero” et “Best of You”.

Dans le livre de Grohl de 2021 “The Storyteller”, il a appelé Hawkins son “frère d’une autre mère, mon meilleur ami, un homme pour qui je prendrais une balle”.

C’est la deuxième fois que Grohl vit la mort d’un proche membre du groupe. Grohl était le batteur de Nirvana à la mort de Kurt Cobain en 1994.

Hawkins laisse dans le deuil sa femme Alison et leurs trois enfants.

