Dave Grohl fond en larmes sur scène en interprétant “Times Like These” au concert hommage à Taylor Hawkins

Dave Grohl a fondu en larmes sur scène en chantant “Times Like These” lors du concert Taylor Hawkins Tribute au stade de Wembley à Londres samedi.

Le leader des Foo Fighters, âgé de 53 ans, se produisait avec son groupe lors de l’événement étoilé qui rendait hommage à leur regretté compagnon de groupe, décédé subitement en mars à l’âge de 50 ans.

“C’est dans des moments comme ceux-ci que vous réapprenez à vivre”, a chanté Grohl, accroché au micro alors que les larmes coulaient sur son visage.

“C’est dans des moments comme ceux-ci que vous donnez et redonnez”, a-t-il poursuivi, sa voix se brisant sur les deux derniers mots des paroles.

Le lauréat du Grammy Award à 18 reprises s’est arrêté et s’est essuyé le visage alors que le public éclatait en acclamations de soutien. Pendant quelques instants, il a lutté pour continuer la performance avant de poser son front sur le microphone et de secouer la tête.

Grohl se ressaisit, bien qu’il soit visiblement submergé par l’émotion. Il a recommencé à chanter avant de se lancer dans la prochaine partie rythmée du tube de 2002 alors qu’il se balançait avec ses camarades de groupe. Le moment poignant a été rapidement partagé dans des clips que les fans ont postés sur Twitter.

Le concert de six heures de samedi a présenté un line-up de stars qui comprenait Dave Chappelle, Elton John, Paul McCartney, Jason Sudeikis, Liam Gallagher et Travis Barker, entre autres, alors que certains des plus grands noms de la musique se sont réunis pour célébrer la vie de feu le batteur.

C’était le premier des deux concerts hommage que les membres survivants du groupe et la famille de Hawkins ont prévu de lui rendre hommage. Le deuxième concert aura lieu le 27 septembre au Kia Forum de Los Angeles. Les bénéfices des deux concerts seront reversés aux associations caritatives Music Support et MusiCares.

Selon NME, Grohl a commencé la soirée avec un discours émouvant après que le public a commencé à chanter le nom de Hawkins, disant à la foule : “Mesdames et messieurs, ce soir, nous nous sommes réunis ici pour célébrer la vie, la musique et l’amour de notre cher ami, notre coéquipier, notre frère Taylor Hawkins.”

“Pour ceux d’entre vous qui le connaissaient personnellement, vous savez que personne d’autre ne pouvait vous faire sourire, rire, danser ou chanter comme lui”, a poursuivi le hitmaker. “Et pour ceux d’entre vous qui l’admiraient de loin, je suis sûr que vous avez tous ressenti la même chose.”

Grohl a ajouté: “Alors ce soir, nous nous sommes réunis avec sa famille et ses amis les plus proches, ses héros musicaux et ses plus grandes inspirations, pour vous offrir une putain de nuit gigantesque pour une putain de personne gigantesque.”

“Alors, chante. Et danse. Et ris. Et pleure et crie et fais un putain de bruit, pour qu’il puisse nous entendre tout de suite”, a-t-il ajouté. “Parce que tu sais quoi ? Ça va être une putain de longue nuit, n’est-ce pas ? Es-tu prêt ?”

Hawkins est décédé le 25 mars à l’hôtel Four Seasons Casa Medina de Bogotá, en Colombie, quelques heures avant la représentation prévue des Foo Fighters au Estéreo Picnic Festival. Les services d’urgence ont été appelés à l’hôtel après qu’il ait commencé à ressentir des douleurs à la poitrine. Il a été retrouvé inconscient à leur arrivée et déclaré mort sur les lieux.

Le bureau du procureur général de Colombie a annoncé le lendemain que dix substances différentes avaient été trouvées lors d’un test préliminaire de toxicologie urinaire, dont des opioïdes, des benzodiazépines, du THC et des antidépresseurs tricycliques. Une cause officielle de décès n’a pas encore été publiée.

En plus d’être des camarades de groupe, Grohl et Hawkins partageaient une amitié extrêmement étroite. Le musicien a qualifié Hawkins de “mon frère d’une autre mère, mon meilleur ami, un homme pour qui je prendrais une balle”, dans ses mémoires de 2021 “The Storyteller”.

Après sa mort, le groupe a publié une déclaration sur Twitter qui disait : “La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins.”

“Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile.”

Le groupe a par la suite annulé tous les concerts prévus afin de pleurer la perte de Hawkins. Le concert de samedi a marqué la première représentation des Foo Fighters depuis la mort de Hawkins.