Dave Grohl fait équipe avec Crown Royal pour leur publicité du Super Bowl – Hollywood Life

Crédit d’image : Couronne royale

“Beurre d’arachide. Quoi?” un confus Dave Grohl dit au début de l’une des avant-premières de la publicité de Crown Royal pour le Super Bowl LVII. Intitulé “Dave Grohl apprend quelque chose de nouveau”, le Foo Fighters le leader – assis dans ce qui semble être un studio d’enregistrement – ​​tient une liste et en lit (après avoir mis ses lunettes.) “Le rouleau à peinture?” dit Dave, avant de réciter une liste de choses apparemment sans rapport. La batterie? Sac poubelle? La rediffusion ? Certainement pas. La boîte à œufs ? » Dave se tourne vers l’un des ingénieurs nommés Lou. « Connaissiez-vous la boîte à œufs ? C’est dit ici.

Lou était au courant de la boîte à œufs mais n’était pas au courant du «fauteuil roulant électrique», Dave ferme le teaser en disant: «Pizza hawaïenne?» Soit Dave n’aime pas mettre de l’ananas sur une tranche, soit il ne voit pas comment ce délice est impliqué dans le reste de la liste. « Dave vient de découvrir ce que ces objets ont en commun. Branchez-vous sur le grand jeu le 02.12.23 pour le découvrir aussi », a écrit Crown Royal dans la description de la vidéo YouTube.

Dans l’aperçu posté avant que un, Crown Royal a partagé un teaser intitulé “Dave Grohl dit ‘Merci'”, et c’est quinze secondes que Dave Grohl dit…. “Je vous remercie.” Le chanteur de “Monkey Wrench” dit “Merci” de différentes manières, bien qu’il ne soit pas clair de quoi il est reconnaissant. « Un merci aux proportions épiques de la taille de Grohl est imminent. Dégagez-vous la gorge, réchauffez ces cordes vocales et préparez-vous à dire merci avec nous le 02.12.23 », écrit Crown Royal.

Créé par l’agence de publicité Anomalie et dirigé par Jake Scott, le spot Crown Royal devrait être diffusé au cours du troisième trimestre du Super Bowl LVII. “Dave est un super fan de Crown Royal et le partenaire idéal pour diffuser un message de gratitude au public qui est authentique pour la marque”, Sophie Kelly, vice-président principal de Diageo pour les whiskies en Amérique du Nord, a déclaré dans un communiqué, par AdAge. “[After] en voyant le travail prendre vie, nous avons un excellent contenu que nous partagerons au cours des deux prochaines semaines, y compris une décision d’augmenter notre engagement du Super Bowl à exécuter un: 60 dans le jeu. “

Les Foo Fighters doivent se produire aux festivals Rock Am Ring et Rock Im Park en Allemagne ce printemps, remplaçant le Pantera – membres Philippe Anselme et Brun Rex avec le guitariste Zakk Wylde et batteur Charlie Benante remplacer le défunt “Dimebag” Darrel et Vinnie Paul – après que les promoteurs se soient inquiétés de l’utilisation passée par Phil Anelmo d’un salut de style nazi lors d’un événement «Dimebash» en 2016, par Blabbermouth. Foo Fighters apparaîtra également à Boston Calling 2023, Bonnaroo et au Sonic Temple Festival.

Le groupe a terminé 2022 avec un message sur la façon dont il continuerait après le décès du membre fondateur, le batteur Taylor Hawkins. “Les Foo Fighters ont été formés il y a 27 ans pour représenter le pouvoir de guérison de la musique et une continuation de la vie”, ont-ils écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux en décembre. “Et au cours des 27 dernières années, nos fans ont construit une communauté mondiale, un système de soutien dévoué qui nous a tous aidés à traverser ensemble les moments les plus sombres.”

« Un lieu pour partager nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs, et pour se joindre à un chœur de vie ensemble à travers la musique. Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions – et sans Taylor, nous savons que nous allons être un groupe différent à l’avenir », ont-ils écrit. “Nous savons aussi que vous, les fans, comptiez autant pour Taylor qu’il signifiait pour vous. Et nous savons que lorsque nous vous reverrons – et nous le reverrons bientôt – il sera là en esprit avec nous tous tous les soirs.

