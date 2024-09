Dave Grohl explique pourquoi Krist Novoselic a incarné Nirvana

(Crédits : Far Out / Geffen Records)

Lorsque Nirvana a fait ses débuts sur la scène musicale, personne n’aurait pu prédire qu’ils deviendraient l’un des plus grands noms de la musique. Kurt Cobain était peut-être capable d’écrire des chansons accrocheuses, mais dès que « Smells Like Teen Spirit » a envahi les ondes, les jeunes ont réagi comme s’ils s’agissait d’un mouvement social, prêts à écraser tout groupe de musique qui surgissait par la suite. Si Kurt Cobain a été la clé de tous les plus grands moments de Nirvana, Dave Grohl a estimé que la véritable âme du groupe résidait dans Krist Novoselic.

Mais il est difficile de vraiment sous-estimer ce que Cobain a fait pendant leur temps ensemble. Il était à la fois le cœur et le cerveau du groupe, réunis en une seule personne, et même s’il a connu la douleur intérieure, sa façon de canaliser cette angoisse et cette agressivité dans sa musique est la raison pour laquelle les gens s’identifiaient beaucoup mieux à lui qu’à Axl Rose.

Mais si Cobain avait continué sur cette voie, Nirvana n’aurait été qu’un groupe solo glorifié avec un groupe de musiciens anonymes derrière lui. Et quand on écoute les lignes de basse de Novoselic, il n’était pas du tout un mercenaire dès la première apparition sur scène avec l’album de 1989 Eau de Javel.

En dehors de l’aide qu’il apportait à Cobain lorsqu’il était sans abri, Novoselic avait toujours un côté décalé dans son jeu de basse qui sautait aux yeux avant tout le reste. Dès les premières notes de « Love Buzz », il se mettait déjà en avant, et en écoutant tout, de « Lounge Act » à « Heart Shaped Box », il n’avait jamais peur d’ajouter quelque chose d’étrange au mix tant que cela servait la chanson.

Plus que tout, Novoselic a apporté une légèreté bien nécessaire à chaque interview qu’ils ont donnée. Cobain était connu pour avoir le cœur sur la main la plupart du temps, donc quand les gens se sont habitués à la personnalité de fumeur de joints de Novoselic, il était impossible de contester qu’ils soient l’un des groupes les plus sympathiques de l’ère moderne.

Même des années après la fin de Nirvana, Grohl pensait toujours que Novoselic représentait tout ce que le groupe voulait être, adage« Krist incarne parfaitement ce qu’était Nirvana. Il n’a pas changé d’un iota. Si vous avez rencontré Krist et que vous avez goûté à son humour décalé et à son style de vie « excentrique », vous comprenez mieux ce qu’était Nirvana. Ce n’était pas un groupe de rock conventionnel. C’était quelque chose de… bizarre. »

Mais même après la mort de Cobain, Novoselic lui-même n’a plus pu retenir ses sentiments. Il suffit de voir la façon dont les membres survivants ont reçu leur MTV Award pour « Heart Shaped Box » après la mort de Cobain. Grohl, toujours le membre le plus discret, parle pour tout le monde, et le regard insouciant de Novoselic a tout simplement disparu.

Cela ne veut pas dire qu’il a perdu son talent à la basse, avec « I Should Have Known » de Foo Fighters, qui présente la performance la plus heavy qu’il ait jamais donnée. Oui, Cobain a donné à chaque chanson de Nirvana son squelette, mais Novoselic était celui qui étoffait tout et y mettait l’âme.

