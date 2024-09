Dave Grohl et sa femme Jordyn Blum semblaient heureux deux mois avant d’avoir un bébé avec sa maîtresse

Dave Grohl et sa femme, Jordyn Blum, semblaient heureux peu de temps avant qu’il ait un bébé avec sa maîtresse.

Le leader des Foo Fighters, qui a révélé son indiscrétion mardi, a été photographié dans une ambiance apparemment optimiste avec son épouse à Wimbledon à Londres le 2 juillet.

Le couple de longue date était tout sourire alors qu’ils regardaient le match du premier tour du simple féminin depuis les sièges convoités de la Royal Box aux côtés d’autres célébrités.

Grohl, 55 ans, et Blum, 48 ans, ont discuté, applaudi et ri tout au long du tournoi de tennis ; cependant, ils ne semblaient pas montrer de démonstration d’affection en public.

Pour la sortie, le rocker a associé un costume bleu marine à une chemise à col blanc, une cravate à motifs dorés et des chaussures habillées Dolce & Gabbana marron.

Blum, pour sa part, portait un ensemble inspiré d’un tailleur pervenche comprenant une jupe plissée longue jusqu’aux genoux, qu’elle accessoirisait d’un sac à main de couleur crème et de talons peep-toe assortis.

La belle blonde avait coiffé ses cheveux en une tresse basse, et elle et son mari complétaient leur look avec des lunettes de soleil noires.

On ne sait pas quand le quatrième enfant de Grohl a été conçu ou est né ; lui et Blum partagent des filles Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia Saint, 10 ans.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a-t-il annoncé mardi sur Instagram.

« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

L’ancien batteur de Nirvana, qui n’a pas révélé l’identité de la femme, a conclu son message en disant que lui et sa famille étaient « reconnaissants » de la « considération » du public envers tous les enfants concernés alors qu’ils « avancent ensemble ».

Grohl et Blum, un ancien mannequin devenu producteur pour MTV, se sont rencontrés dans un bar de West Hollywood, en Californie, en 2001.

On ne sait pas exactement quand le quatrième enfant de Grohl a été conçu ou est né ; lui et Blum partagent trois filles âgées de 10 à 18 ans. Image de fil

Le couple s’est marié en août 2003. Image de fil

« Quand j’ai rencontré ma femme pour la première fois, nous sommes sortis à quelques rendez-vous et j’ai décidé que je n’étais pas prêt pour une relation sérieuse, alors j’ai arrêté d’appeler », a-t-il déclaré. a dit à Elle en 2007.

Cependant, « après trois mois », le musicien a déclaré avoir « eu une révélation et l’avoir rappelée ».

« Elle a décroché le téléphone et a dit : « Oh, je n’aurais jamais pensé avoir de tes nouvelles » », a-t-il rappelé au média.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie organisée dans leur maison de Los Angeles en août 2003 ; ils ont célébré leur 21e anniversaire de mariage le mois dernier.