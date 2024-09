Dave Grohl dit avoir eu une fille hors mariage

Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article

LOS ANGELES — Dave Grohl a déclaré qu’il avait récemment eu une fille issue de son mariage de 21 ans avec Jordyn Blum, avec qui il a eu trois filles plus âgées.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle », a déclaré mardi le leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana dans un communiqué. Publication Instagram« J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et obtenir leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Grohl, 55 ans, n’a partagé aucun autre détail sur le bébé ou sa mère, et ses représentants ont refusé tout commentaire au-delà de la publication.