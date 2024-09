Dave Grohl annonce qu’il est père d’une nouvelle fille après 21 ans de mariage

LOS ANGELES (AP) — Dave Grohl il dit qu’il a récemment eu une fille en dehors de son mariage de 21 ans avec Jordyn Blum, avec qui il a trois filles plus âgées.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle », a déclaré mardi le leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana dans une publication Instagram« J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et obtenir leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Grohl, 55 ans, n’a partagé aucun autre détail sur le bébé ou sa mère, et ses représentants ont refusé tout commentaire au-delà de la publication.

Grohl a épousé Blum, un ancien mannequin devenu producteur de cinéma et de télévision, en 2003. Ils ont trois filles ensemble, dont la chanteuse de 18 ans Violet Grohl, ainsi qu’une autre de 15 et 10 ans.

Il était auparavant marié à la photographe Jennifer Leigh Youngblood, de 1994 à 1997, et a reconnu que l’infidélité avait contribué à leur divorce.

Grohl a fondé les Foo Fighters en 1994, peu de temps après la mort de Kurt Cobain a mis fin à Nirvana. En 2022, le batteur de longue date du groupe et l’ami le plus proche de Grohl, Taylor Hawkins, décédé lors d’une tournée en Amérique du Sud.

L’Associated Press