Dave Grohl achète des décorations d’Halloween avec sa fille pour la première fois depuis le scandale du bébé

Ses squelettes sont tous sortis du placard.

Dave Grohl a été aperçu en train d’acheter des décorations d’Halloween avec l’une de ses filles lors de sa première observation depuis qu’il a annoncé qu’il avait un enfant amoureux.

Selon des photos obtenues exclusivement par Page Six, le leader des Foo Fighters, 55 ans, a été vu quittant un magasin Spirit Halloween avec sa fille de 10 ans, Ophélie, à Los Angeles dimanche en poussant un chariot rempli de décorations, dont deux gros squelettes.

Il a ensuite chargé ses achats à l’arrière de sa camionnette et a rendu le chariot avant de repartir.

Grohl s’est habillé de manière décontractée pour la sortie père-fille, portant un short cargo, un t-shirt, une casquette de baseball et des fourgonnettes noires.

Le préadolescent s’habillait également de manière décontractée, portant un t-shirt noir surdimensionné, un jean et des sandales.

Il s’agit de la première apparition du musicien depuis qu’il a annoncé qu’il avait accueilli un bébé avec une femme en dehors de son mariage avec Jordyn Blum.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », a-t-il déclaré. a écrit sur Instagram 10 septembre.

«J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.

Grohl n’a divulgué aucune information sur la mère de son nouveau-né dans son message.

Au cours du week-end, Grohl et les Foo Fighters étaient censés se produire au Soundside Music Festival à Bridgeport, dans le Connecticut, mais ils ont annulé leur spectacle.

Le groupe aurait également pris une « pause » dans ses performances au milieu de l’affaire Grohl.

« Il veut être à la maison et se concentrer sur regagner la confiance de sa famille », a déclaré une source. a déclaré au US Sun Samedi.

« Être sur la route n’est la meilleure chose pour aucun d’entre eux en ce moment. J’ai l’impression qu’une pause est la meilleure chose pour eux collectivement.

Le Post a rapporté plus tôt ce mois-ci, Grohl s’est rapproché de la star de l’industrie du cinéma pour adultes Annaliese Nielsen.

L’ancien batteur de Nirvana et Blum – qui se sont mariés dans leur maison de Los Angeles en 2003 – avaient récemment célébré leur 21e anniversaire de mariage.

Ils partagent trois enfants : Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia.