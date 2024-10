Dave Grohl abandonne son alliance pour une sortie en solo après avoir trompé sa femme Jordyn Blum et accueilli bébé avec sa maîtresse

Dave Grohl a abandonné son alliance lors d’une sortie en solo près d’un mois après avoir révélé qu’il avait eu un enfant en dehors de son mariage avec Jordyn Blum.

Le leader des Foo Fighters, 55 ans, a été vu mercredi en train de faire des courses à Los Angeles sur des photos obtenues par Page Six.

Grohl portait un t-shirt graphique noir, une casquette de camionneur assortie, un short cargo kaki et des chaussures noires, complétant son look décontracté avec des lunettes.

Il s’est arrêté dans un magasin d’alcool, a fait le plein de sa voiture et a même acheté de la nourriture.

À plusieurs endroits, il tenait des objets dans sa main gauche, ce qui mettait en évidence l’anneau manquant à son annulaire.

Au cours du week-end, Grohl s’est dévoilé pour la première fois depuis que le scandale a fait la une des journaux pour emmener l’un de ses enfants faire du shopping pour Halloween.

Nous avons obtenu des photos exclusives de l’ancien batteur de Nirvana sortant d’un magasin Spirit Halloween avec sa fille de 10 ans, Ophélie, dimanche.

Grohl a été photographié en train de pousser un chariot rempli de décorations, qui montrait une fois de plus son annulaire gauche nu.

Blum, pour sa part, a également choisi de ne pas porter ces bijoux importants lorsque des paparazzi l’ont vue en train de transpirer avec son entraîneur de tennis, Christopher Crabb, à la mi-septembre.

Il a également fait le plein de sa voiture. 4CRNS, WCP / FOND

L’ancien batteur de Nirvana s’est assuré d’aller chercher de la nourriture. 4CRNS, WCP / FOND

Il a été photographié en train de pousser un caddie. 4CRNS, WCP / FOND

À un moment donné, Grohl portait une boîte rouge. 4CRNS, WCP / FOND

Il est resté seul. 4CRNS, WCP / FOND

Au début du mois dernier, Grohl – qui partage Ophelia, Violet, 18 ans, et Harper, 15 ans, avec Blum, qu’il a épousé en août 2003 – a annoncé qu’il avait une quatrième fille.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », a déclaré le rockeur à ses abonnés Instagram dans un communiqué.

«J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.

Le musicien – qui n’a pas révélé l’identité de sa maîtresse – a conclu son message en disant que lui et sa famille sont « reconnaissants » pour la « considération du public envers tous les enfants impliqués » alors qu’ils « avancent ensemble ».

Blum, 48 ans, n’a pas encore abordé le sujet publiquement ; cependant, l’ancienne mannequin devenue productrice de MTV a été photographiée sans alliance quelques semaines avant que l’indiscrétion de son mari ne soit révélée.

Une source proche a récemment déclaré au Post que ses amis pensaient qu’elle était peut-être au courant de sa tricherie bien avant qu’il n’avoue au nouveau bébé.

Après l’annonce de la nouvelle, les internautes ont commencé à s’intéresser de plus près à ses relations passées.

Grohl et sa première épouse, Jennifer Youngblood, ont divorcé en 1997 après ses rapports ont « avoué des infidélités ».

Il a continué avec la pionnière du snowboard Tina Basich, qui a affirmé dans ses mémoires de 2003 qu’il l’avait trompée au cours de leur histoire d’amour de deux ans.

Blum n’a pas encore abordé la question publiquement. Getty Images pour EJAF

Grohl a amené Blum et leurs enfants aux Grammys 2023. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Le Post a également rendu compte de la relation secrète de Grohl avec la « déesse du porno alternatif » Annaliese Nielsen, dont la colocataire de l’époque les a vus se mettre à l’aise en 2018. NOUVELLES ABC

L’« autre femme », Kari Wuhrer, a depuis insisté sur le fait qu’elle ne savait pas que Grohl voyait simultanément Basich et l’a qualifié de « salaud ».

Ensuite, une autre femme a affirmé en exclusivité à Page Six que le lauréat d’un Grammy l’avait frappée en 2013 en utilisant « exactement la même » phrase de «future ex-femme» qui avait conquis Blum en 2001.

Le Post a également rendu compte de la relation secrète de Grohl avec la « déesse du porno alternatif » Annaliese Nielsen, dont la colocataire de l’époque les a vus se mettre à l’aise en 2018.

Au milieu des récentes retombées, les Foo Fighters ont annulé de manière inattendue leur apparition au Soundside Music Festival dans le Connecticut à la fin du mois dernier, car le groupe aurait pris une « pause » dans ses performances.