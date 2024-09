Dave Grohl a un enfant en dehors de son mariage

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Grohl a déclaré qu’il aimait sa famille et qu’il faisait « tout ce qu’il pouvait pour regagner leur confiance et gagner leur pardon ».

Dans une publication Instagram publiée mardi, l’homme de 55 ans a déclaré qu’il prévoyait d’être un « parent aimant et solidaire » pour sa nouvelle fille.

Dave Grohl et Jordyn Blum ont récemment assisté aux championnats de tennis de Wimbledon en juillet

Grohl a désactivé les commentaires sur sa publication Instagram.

Sa femme Blum travaillait comme productrice de télévision et mannequin et ils sont parents de filles : Violet Maye, 18 ans, Harper Willow, 15 ans, et Ophelia Saint, 10 ans.