Dave Grohl a fait appel à un avocat spécialisé dans les divorces avant d’annoncer qu’il avait accueilli un bébé hors mariage avec Jordyn Blum | Dave Grohl, Jordyn Blum | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Dave Grohl avait retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce avant son annonce choquante, Personnes rapports.

L’homme de 55 ans Les Foo Fighters Le rockeur a surpris ses fans lorsqu’il a publié une déclaration mardi (10 septembre) confirmant qu’il avait accueilli un enfant en dehors de son mariage de 21 ans à Jordyn Blum.

Le couple s’est rencontré en 2001 et est marié depuis 2003. Ils ont trois filles : Violet18, Harper15 et Ophélie10.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a-t-il écrit dans le communiqué. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Leur fille Violet apparemment, son compte Instagram a été désactivé lorsque la nouvelle est devenue publique.

Le couple a récemment été aperçu ensemble à Londres cet été, assistant à Wimbledon en juillet.

