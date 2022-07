Dave Coulier se souvient d’avoir entendu pour la première fois “You Oughta Know” d’Alanis Morissette : “Oh non !”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dave Coulier explique clairement ce que c’était que d’entendre pour la première fois l’hymne cinglant de la rupture d’Alanis Morissette en 1995, un morceau dont on dit depuis longtemps qu’il a été écrit à son sujet.

L’ancien de “Full House” est récemment apparu dans l’émission “Jim Norton & Sam Roberts” de SiriusXM et a rappelé son premier souvenir de “You Oughta Know”. L’acteur de 62 ans et la chanteuse de 48 ans se sont rencontrés au début des années 90 avant de sortir le single furieux.

“Voilà l’histoire. Je conduis à Détroit, et j’ai ma radio allumée, et j’entends le crochet pour ‘You Oughta Know’ venir à la radio”, a expliqué Coulier. “Et je me dis, ‘Wow, c’est un crochet vraiment cool.’ Et puis j’ai commencé à entendre la voix. Je me suis dit : ‘Wow, cette fille peut chanter.’ Et je n’avais aucune idée, vous savez, que c’était le record.”

Le comédien a déclaré qu’il avait été surpris par le message enragé de la chanson sur un amant impitoyable.

“Et puis j’écoutais les paroles qui disaient : ‘Ooh, oh non !'”, a admis Coulier en riant. “‘Oh, je ne peux pas être ce gars.'”

Curieux, Coulier s’est dirigé vers un magasin de disques et a acheté l’album de Morissette, “Jagged Little Pill”. Il a écouté tout l’album dans sa voiture. La star de la sitcom a déclaré qu’il était stupéfait d’entendre toutes les références indéniables à leur relation passée.

“Il y avait beaucoup de choses familières là-dedans dont elle et moi avions parlé”, a déclaré Coulier. “Comme, ‘Votre shake est comme un poisson.’ J’allais, ‘Hé, poisson mort moi’, et nous ferions cette poignée de main de poisson mort.

“Et alors j’ai commencé à l’écouter et j’ai pensé:” Ooh, je pense que j’ai peut-être vraiment blessé cette femme “”, a-t-il déclaré. “Et ça a été ma première pensée.”

Morissette n’a jamais confirmé sur qui “You Oughta Know” était basé. Coulier a déclaré qu’ils s’étaient “reconnectés” des années après la sortie de la chanson.

“J’ai dit:” Que voulez-vous que je dise quand les gens me poseront des questions sur cette relation? “, A déclaré Coulier. “Et elle a dit:” Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors elle était vraiment gentille avec ça.”

Coulier a également insisté sur le fait que la paire est restée en bons termes au fil des ans.

“Je vais vous dire quel genre de personne elle est”, a déclaré Coulier. “Quand ma sœur Sharon était en train de mourir d’un cancer, Alanis vivait à Toronto. Ma sœur était à Détroit. En fait, elle s’est rendue à Détroit avec sa guitare et s’est assise avec ma sœur pour jouer des chansons et chanter pour ma sœur à l’hôpital. C’est le genre de elle est humaine. Donc je n’ai jamais rien eu de mal à dire sur elle. Elle est adorable.

En décembre 2019, Morissette a révélé sur “Watch What Happens Live” qu’elle ne révélerait jamais de qui parle la chanson, ajoutant qu’elle était “intriguée” par le fait que tant de gens prétendaient être l’inspiration du single.

“Je pense:” Je ne sais pas si tu veux t’attribuer le mérite d’être la personne sur laquelle j’ai écrit “You Oughta Know””, a-t-elle ri. “Je pense juste que si vous vous attribuez le mérite d’une chanson où je chante à propos de quelqu’un qui est un connard … vous ne voudrez peut-être pas dire:” Hé, c’est moi! “”