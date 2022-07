Dave Chisnall sur sa chanson de promenade et pourquoi il pourrait échanger des chansons à l’avenir | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dave Chisnall explique l’histoire derrière son walk-on et pourquoi il pourrait changer sa musique à l’avenir

Dans la 11e édition de notre série, l’ancien finaliste du Grand Prix mondial Dave Chisnall nous raconte l’histoire de sa chanson ambulante.

Le World Matchplay démarre le samedi 16 juillet, en direct sur Sports du cielet Chisnall espère franchir le stade des quarts de finale pour la première fois de sa carrière.

Chisnall a atteint les huit derniers du tournoi à cinq reprises et cherchera désespérément à faire au moins un pas de plus à Blackpool cette année, alors qu’il cherche son premier titre télévisé.

Le joueur de 41 ans était le dernier devant les caméras de Sky Sports lors du deuxième tour du Championnat du monde avant de devoir se retirer du tournoi après avoir été testé positif au covid-19.

Jusqu’à présent, l’année a été encourageante pour l’homme de St Helens, qui a atteint la finale du Masters avant de perdre face à Joe Cullen.

L’ancien finaliste du Grand Prix mondial est n ° 15 dans le classement et bien que ce titre télévisé lui ait jusqu’à présent échappé dans sa carrière, personne ne serait trop surpris de le voir se battre pour le titre aux Winter Gardens.

Le walk-on fait partie du spectacle et dans cette série, nous discutons avec les joueurs pour en savoir un peu plus sur leurs entrées sur scène qui déclenchent la fête dans les arènes du monde entier.

Le walk-on de Chisnall est celui qui fait bouger les fans alors qu’il monte sur scène au rythme de Vertigineux par Vic Reeves & The Wonder Stuff, mais Chizzy admet qu’il serait prêt à changer cela à l’avenir.

Il a déclaré: “Je changerais ma chanson de promenade et je reviendrais à ma première chanson quand je suis arrivé au PDC, The Kaiser Chiefs, Je prédis une émeute, parce que c’est très accrocheur et que j’aime ça. Cependant, quand je suis passé au PDC, quelqu’un l’avait déjà, alors j’ai dû changer.”

Dans la vidéo, l’ancien finaliste du Grand Chelem de fléchettes se souvient de la meilleure ambiance qu’il ait connue à Glasgow et nous explique pourquoi il ne peut pas échapper à sa chanson de promenade, même loin de l’oche.

“Quand je sors en soirée ou pendant un tournoi pour quelques bières avec les garçons ou avec la femme, quelqu’un va toujours me demander !” il a dit.

Ce n’est pas long d’attendre que les fléchettes soient de retour Sports du cielle World Matchplay commence le samedi 16 juillet à Blackpool.