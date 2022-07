Dave Chappelle sous le feu après avoir qualifié les critiques de “Trans Lunatics”, Monkeypox “Gay Disease”

Dave Chappelle a de nouveau courtisé la controverse en faisant des blagues perçues comme transphobes et homophobes. La situation a fait boule de neige récemment lorsqu’un de ses spectacles à Minneapolis a dû être déplacé vers un autre lieu après une réaction violente du public. Hier, le comédien a fait une apparition surprise lors d’un spectacle à New York où il a rejoint Chris Rock et Kevin Hart. “Malgré ce que vous avez pu lire dans les nouvelles, je vais bien et j’apprécie le soutien”, a déclaré Chappelle au Hollywood Reporter. Il a également ajouté qu’il avait dû se faufiler pour entrer.

La réaction des médias sociaux contre Chappelle à propos des blagues se poursuit cependant. Selon le Tribune, Chappelle avait qualifié ceux qui avaient protesté contre son émission précédente de petit groupe de “fous transgenres”, et avait également qualifié la variole du singe de “maladie gay”.

Nous vivons littéralement dans les années 80 avec des personnes super influentes qui appellent la variole du singe “la maladie gay”. Alors oui, je dirais qu’il est absolument justifié que Dave Chappelle soit mis mal à l’aise alors qu’il continue ses diatribes transphobes et maintenant homophobes qu’il prétend être de la “comédie”. — 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🌹✨Jacqueline la moraliste éveillée✨ (@KaoticLeftist) 24 juillet 2022

Oui, Dave Chappelle est grotesquement transphobe. Mais n’oublions pas qu’il a *également* fait un tas de blagues en défendant Bill Cosby. — Lux “Demandez-moi à propos de l’avortement autogéré” Alptraum (@LuxAlptraum) 24 juillet 2022

Tu sais… Cela me fait chier qu’il y ait eu beaucoup plus d’indignation que Will Smith gifle Chris Rock qu’il n’y a d’indignation contre des comédiens comme Ricky Gervais et Dave Chappelle pour leurs diatribes transphobes TERF se faisant passer pour de la “comédie”. 1/ — Becky, queer et lituanienne 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@RainbowMojo26) 21 juillet 2022

“Quelle est la preuve que le discours transphobe peut causer du tort ou entraîner le refroidissement de l’expression de personnes moins riches et moins puissantes que Dave Chappelle?” https://t.co/go3Bkp47ti —Scott Lemieux (@LemieuxLGM) 22 juillet 2022

Maintenant, des comédiens comme Dave Chappelle le rendent explicite et appellent directement le monkeypox une “maladie gay”. Il s’agit d’un échec catastrophique des messages de santé publique qui se traduira par la discrimination et la violence. – Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 23 juillet 2022

J’espère que ceux d’entre vous qui ont trouvé des excuses pour Dave Chappelle développeront une colonne vertébrale et s’arrêteront.

Baise-le pour sa haine trans.

Fuck it pour avoir appelé Monkey Pox une “maladie gay”.

Fuck toutes les célébrités qui utilisent leur privilège pour mettre en danger la vie des personnes et des communautés vulnérables. — L’abolition, c’est l’amour en action (@live4liberation) 24 juillet 2022

En mai, Chappelle a été attaqué sur scène au Hollywood Bowl. Selon un rapport de Page Six, le membre du public qui a attaqué Dave avait un faux pistolet contenant un vrai couteau. L’agresseur a été identifié comme étant Isaiah Lee, 23 ans. Chappelle s’y produisait dans le cadre du festival Netflix is ​​a Joke.

