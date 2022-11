Dave Chappelle s’attaque à Kanye West, à mi-parcours et plus sur SNL

Dave Chappelle anime Saturday Night Live pour la troisième fois et aborde l’antisémitisme, Kanye West, Kyrie Irving, la politique, etc.

Hier soir, Dave Chappelle est revenu pour son troisième concert d’hébergement sur Saturday Night Live après une semaine électorale très importante. Mis à part le drame politique de la semaine, des rumeurs ont circulé, il y a eu un drame avec l’hébergement de Chappelle qui a conduit les écrivains à boycotter cette semaine. En tant que fans de Chappelle, nous savions instantanément que cela conduirait à une performance de tous les temps du comédien. Lorsque Dave est monté sur scène pour son monologue, il a lancé les choses en lisant une clause de non-responsabilité indiquant qu’il n’était pas antisémite. Il a ensuite parlé des drames récents de Kanye West et du fait que peu importe qui vous voyez diriger des choses à Hollywood, vous ne le signalez jamais. Bien sûr, il a dû parler des élections de mi-mandat et a frit Herschel Walker. Aucun stand-up politique ne serait complet sans rôtir Donald Trump et comment il est “le menteur le plus honnête de tous les temps”.

Dave Chappelle ramène les personnages emblématiques de “Chappelle Show” dans les croquis SNL

Dave Chappelle est retourné dans son sac à plusieurs personnages pour ses croquis SNL et avec la salle des écrivains, le boycott du ciel était la limite. Potato Hole voit Chappelle jouer un musicien de blues légendaire, Willie T. Hawkins, qui chante à propos de son trou de pomme de terre. Tout est amusant et mignon jusqu’à ce que Hawkins révèle la vérité sur les origines des esclaves des trous de pommes de terre et comment ils sont un symbole d’oppression.

La plus grande surprise a peut-être été Donnell Rawlings et Ice-T reprenant leurs personnages de Le spectacle de Chappelle “The Playa Haters’ Ball”. Le sketch House of The Dragon les voit aux côtés de Dave qui est de retour dans le rôle de Rick James. Faut-il en dire plus ?

Le prochain sketch “Barber Shop Talk” est exactement ce que vous pensez qu’il est. Le dialogue du salon de coiffure noir et les sujets sont Kanye West, Stacey Abrams, Covid-19, et plus encore. Phillip (Michael Longfellow) est le barbier blanc solitaire priant pour n’offenser personne.

Dave Chappelle apparaît brièvement dans le sketch “Heaven Scene” juste pour révéler qu’il est trop vieux pour y être et qu’il a de toute façon besoin d’une pause. Dans l’ensemble, c’était l’un des meilleurs épisodes de Saturday Night Live, mais comme toujours, ils devront nous inciter à le revoir.