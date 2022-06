Dave Chappelle refuse que le théâtre du lycée porte son nom en raison du contrecoup de la comédie spéciale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le comédien Dave Chappelle a déclaré lundi soir qu’il avait refusé qu’un théâtre de son lycée de Washington, DC porte son nom au milieu d’une controverse sur des blagues sur les personnes transgenres dans sa dernière émission de stand-up, selon des informations.

La Duke Ellington School of the Arts avait prévu une cérémonie d’inauguration lundi en l’honneur de Chappelle et de son « engagement et service continus envers l’école et la défense des arts ».

Le bâtiment s’appellera plutôt le Théâtre de la liberté et de l’expression artistiques.

Chappelle, qui a assisté à la cérémonie, a déclaré qu’il avait été « sincèrement blessé » par la réaction des étudiants à son spécial controversé sur Netflix « The Closer » lors de sa visite à son alma mater en novembre.

« J’ai pris beaucoup de coups froids dans les affaires … mais ce jour-là, ils m’ont fait mal », a déclaré Chappelle aux personnes rassemblées, selon USA Today.

L’humoriste a défendu sa particularité et son droit à la liberté d’expression.

« Peu importe ce qu’ils disent à propos de » The Closer « , c’est toujours (l’une des) émissions spéciales les plus regardées sur Netflix », a-t-il déclaré. « Plus vous dites que je ne peux pas dire quelque chose, plus il est urgent pour moi de le dire. Cela n’a rien à voir avec ce que vous dites que je ne peux pas dire. Cela a tout à voir avec ma liberté d’expression artistique . »

Il a dit, lorsqu’ils ont été confrontés aux étudiants à propos de la spéciale, ils « ont tout dit sur le sexe… ils n’ont rien dit sur l’art ».

Chappelle, qui était l’un des principaux donateurs du théâtre de l’école, a déclaré qu’il serait disposé à mettre son nom sur le bâtiment à l’avenir.