Dave Chappelle parle aux manifestants après un échange de lieu “dévastateur” de dernière minute lorsque le club de Minneapolis l’a annulé

Dave Chappelle aurait “taquiné” les manifestants à l’extérieur du club de la First Avenue où il devait initialement se produire, mais a été annulé à la dernière minute, puis déplacé sur une scène voisine au Varsity Theatre de Minneapolis, Minnesota mercredi soir.

Le comédien s’est demandé si la foule de personnes qui s’étaient rassemblées pour protester contre son apparition serait “toujours là-bas” dans le lieu historique du centre-ville où il n’était pas autorisé à jouer son set, mais le Star Tribune local a rapporté que la foule était partie lorsque les rideaux appelé.

Chappelle, 48 ans, a également déclaré aux membres du public qu’il pensait que la décision de déplacer le spectacle était “dévastatrice” et a demandé aux fans de continuer à soutenir la discothèque emblématique qui est connue pour être le lieu de la ville natale de Prince, en plus d’être présenté dans le film, “Purple Pluie.”

“C’est un lieu important pour notre culture”, a-t-il dit, via la Tribune.

Un représentant de Chappelle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital

Il devait exécuter une routine mercredi à First Avenue, mais le spectacle a été annulé à la dernière minute à la suite d’un contrecoup. Chappelle a été au centre de la controverse sur son programme Netflix, “The Closer”.

Environ 50 manifestants des droits trans se sont alignés devant la première avenue pour manifester contre le concert de Chappelle avant qu’il ne soit déplacé à trois miles vers un autre lieu.

“Je ne m’attendais pas à ce genre de chiffres”, a déclaré Aaron Bell, un détenteur de billets pour le spectacle de Chappelle qui avait été frappé par un œuf alors qu’il faisait la queue. Les spectateurs pensaient que la personne qui avait jeté l’œuf ne faisait pas partie de la manifestation.

Les chefs de file de l’industrie et les propriétaires de clubs de comédie ont exprimé leur opinion sur la dernière annulation de Chappelle alors qu’il continuait à se battre pour la liberté artistique après le contrecoup du programme Netflix.

“Je ne pense pas qu’il soit juste que les gens puissent dire aux autres ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire”, a déclaré Dani Zoldan, propriétaire de Stand Up New York, à Fox News Digital.

“Si les gens ne veulent pas le soutenir … si les gens sont offensés par certaines de ses blagues transgenres, ils n’ont pas à le soutenir. Ils n’ont pas à regarder l’émission spéciale de Netflix. Ils n’ont pas à acheter de billets à leur spectacle.”

Zoldan a ajouté: “Mais, vous savez, forcer la direction – qui l’a réservé en premier lieu – et faire pression sur eux pour qu’ils annulent, c’est vraiment malheureux. Les comédiens font des blagues sur tout le monde.”

“Le spectacle de Dave Chappelle ce soir à First Avenue a été annulé et est transféré au Varsity Theatre”, indique l’annonce.

“Au personnel, aux artistes et à notre communauté, nous vous entendons et nous sommes désolés. Nous savons que nous devons nous tenir aux normes les plus élevées, et nous savons que nous vous avons laissé tomber. Nous ne sommes pas seulement une boîte noire avec des gens dedans, et nous comprenons que First Ave n’est pas seulement une pièce, mais qu’elle a un sens au-delà de nos murs.”

Le trio de représentations dans le Minnesota a été annoncé pour la première fois lundi et les billets pour le premier spectacle se sont vendus en quelques minutes mardi. Mais certains fans du lieu populaire du centre-ville ont exprimé leurs opinions contre le comédien, ce qui a finalement conduit à l’annulation du spectacle.

Dans “The Closer”, Chappelle discuté des controverses entourant l’identité de genre et a continué à défendre son droit à la liberté artistique malgré de fortes réactions.

Le fil Twitter de First Avenue a été bombardé de commentaires dénonçant la décision d’autoriser le comédien à se produire après avoir annoncé les nouveaux spectacles de Chappelle.

Certains ont cité le code de conduite du club comme une raison suffisante pour ne pas réserver Chappelle. “Le comportement suivant n’est pas le bienvenu sur les sites de la Première Avenue : agir ou parler de manière discriminatoire ou utiliser un langage raciste, sexiste, capacitiste, transphobe, homophobe, xénophobe ou autre, y compris le mépris intentionnel du genre”, indique la politique.

Une nouvelle comédie spéciale Netflix de Chappelle est sortie sous le radar plus tôt ce mois-ci via le géant du streaming et s’est concentrée sur un discours qu’il a prononcé à son alma mater après avoir décliné l’offre de l’école de renommer un théâtre après lui suite à sa controverse sur les blagues transphobes.

Sa conférence au Duke Ellington School of the Arts à Washington, DC, en novembre était au centre de la dernière émission, “What’s in a Name”, dans laquelle il rappelait comment les étudiants avaient réagi aux blagues transphobes faites dans “The Closer” et comment il avait dû défendre son droit à la liberté artistique.

Chappelle est diplômé de l’école en 1991 et est revenu en novembre pour une visite surprise, au cours de laquelle les étudiants pensaient qu’il serait s’excusant pour les propos insensibles tenus dans la spéciale.

“Quand j’ai entendu ces points de discussion sortir des visages de ces enfants, cela m’a vraiment, sincèrement, blessé”, a déclaré Chappelle. “Parce que je sais que ces enfants n’ont pas trouvé ces mots. J’ai déjà entendu ces mots. Plus vous dites que je ne peux pas dire quelque chose, plus il est urgent pour moi de le dire.

“Et cela n’a rien à voir avec ce que vous dites que je ne peux pas dire. Cela a tout à voir avec mon droit, ma liberté, d’expression artistique. Cela a de la valeur pour moi. Cela ne m’est pas séparé. Cela vaut protéger pour moi, et cela vaut la peine de protéger pour tous ceux qui s’efforcent dans nos nobles et nobles professions.

“Et ces enfants n’ont pas compris qu’ils étaient des instruments d’oppression. Et je ne me suis pas mis en colère contre eux. Ce sont des enfants. Ce sont des étudiants de première année. Ils ne sont pas encore prêts. Ils ne savent pas.”

Malgré sa tentative de se connecter avec les étudiants et le grand public, Chappelle le mois dernier a décliné l’offre pour la dernière fois. Le bâtiment s’appellera plutôt le Théâtre de la liberté et de l’expression artistiques.

